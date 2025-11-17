Así están los cruces de octavos del torneo Clausura y los equipos que se clasificaron a las copas internacionales

La etapa de grupos del Torneo Clausura está llegando a su fin. Con los cuatro duelos que se jugarán este lunes recién se definirán todos los cruces de los octavos de final. Boca quedó primero y espera. En caso de darse un resultado, podría haber clásico entre Racing y River en la próxima instancia. Se conocen cinco de los seis clasificados a la Copa Libertadores y están aquellos que sueñan con que se libere algún cupo. Lo mismo con los que disputarán y los que se ilusionan con estar en la Copa Sudamericana.

Los playoffs del Clausura se jugarán a partir del próximo fin de semana y los cruces, al mejor de un solo partido, con localía para el mejor ubicado, serán con el formato del primero de una zona contra el octavo de la opuesta, el segundo contra el séptimo y así sucesivamente. Atención: en caso de empates, se prevé un suplementario de 30 minutos, y de persistir, la definición por penales.

Boca se aseguró el primer lugar de la zona A y espera rival Marcos Brindicci - LA NACION

Pero para que se sepan los enfrentamientos, todavía deben disputarse cuatro partidos este lunes. Desde las 17, Barracas Central - Huracán, Belgrano - Unión, y Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia culminarán la zona A, en la que Boca es el único que se aseguró su puesto y terminó primero.

Sin embargo, el Xeneize será el último en enterarse quién será su rival. Por ahora, iría con Sarmiento de Junín, pero si en el último partido de la fecha que se juega a las 19.30 Gimnasia derrota a Platense, el Lobo desplazará al Verde de los clasificados, subirá al séptimo puesto, y el octavo -por consiguiente, rival de Boca- sería Talleres.

River también tiene que aguardar por su cruce en los octavos de final. Por el momento, el Millonario, sexto en su zona, visitaría a Unión. Aquí es donde todo puede cambiar de acuerdo con el resultado del lunes: si el Tatengue no pierde ante Belgrano quedaría en la segunda colocación. En ese contexto, Racing es otro de los que podría medirse contra los de Gallardo, pero si Barracas obtiene los tres puntos y Unión nada, el Guapo también podría ser rival de River.

Así están los cruces en este momento, a falta de cuatro partidos:

Boca (1 A) vs. Sarmiento (8 B)

Vélez (4 B) vs. Argentinos Juniors (5 A)

Lanús (2 B) vs. Tigre (7 A)

Unión (3 A) vs. River (6 B)

Rosario Central (1 B) vs. Estudiantes (8 A)

Central Córdoba (4 A) vs. San Lorenzo (5 B)

Racing (2 A) vs. Talleres (7 B)

Riestra (3 B) vs. Barracas Central (6 A)

Racing vs. River podría darse en octavos de final, pero para eso deberían darse una serie de resultados LA NACION

Por el momento, los clasificados a la próxima Copa Libertadores son cinco clubes: Platense (campeón del Torneo Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (tres primeros de la tabla general). Vale destacar que el Bicho, por ahora, estaría disputando el repechaje.

Los que se aseguraron su lugar en la próxima Copa Sudamericana son River, que todavía tiene chances de clasificarse a la Libertadores si es campeón de este clausura o se liberan cupos; Racing,Deportivo Riestra y San Lorenzo. En este contexto también aparece Lanús como clasificado, pero el Granate todavía debe disputar la final de la actual Sudamericana. Si se consagra campeón, jugará la Libertadores y habilitará cupos a algunos equipos que vienen desde atrás como Tigre, Barracas e Independiente.

Rosario Central fue el mejor equipo del año en el fútbol argentino Prensa Rosario Central

Los ocho cruces de los octavos de final se jugarían los días sábado, domingo, lunes y martes. Lanús, que terminó segundo en la zona B y espera rival, sería el equipo que dispute su partido el martes, teniendo en cuenta que el sábado disputará la final de la Copa Sudamericana en Paraguay ante Atlético Mineiro de Brasil.

Sin ningún cruce de play-off definido, los cuatro partidos de este lunes que definirán todo se jugarán de la siguiente manera: