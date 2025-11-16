Jugadores de Deportivo Madryn y Morón terminaron a las piñas tras el partido por el acceso a la final del reducido

La victoria de Deportivo Madryn sobre Deportivo Morón por la Primera Nacional, que aseguró la clasificación del conjunto aurinegro a la final del reducido y lo dejó a un paso del ascenso a la Primera División, derivó este domingo por la tarde en una batalla campal cuyas imágenes recorrieron las redes sociales.

El encuentro, definido con un tanto de Santiago Postel, terminó en un violento intercambio de golpes, empujones y patadas entre futbolistas de ambos equipos. Las discusiones, que habían comenzado sobre el final del segundo tiempo, escalaron tras el pitido de Pablo Echeverría y obligaron a la intervención de efectivos.

Los incidentes continuaron en las inmediaciones del estadio Abel Sastre, donde se registraron asimismo trifulcas en las tribunas. La presencia de agentes de las fuerzas de seguridad, lejos de traer calma, enrareció el clima.

El cruce de los futbolistas de Deportivo Morón con la policía en Puerto Madryn.



El local ganó 1-0 y avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/7Q08c4jJid — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

En las últimas semanas, el reducido por el segundo ascenso ya había estado atravesado por episodios que elevaron la tensión. El antecedente más relevante ocurrió en la serie anterior, cuando el árbitro Lucas Comesaña suspendió el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn al finalizar el primer tiempo.

El juez denunció haber recibido amenazas en el vestuario por parte de integrantes del club jujeño y consideró que no tenía garantías para continuar. Días después, el Tribunal de Disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) decidió dar por ganado el encuentro a Madryn por 3–0 y permitirle avanzar a la siguiente instancia.

La decisión condicionó el clima del partido que se disputó este domingo. Desde el lado de Morón, también existían antecedentes de quejas públicas. En la previa del reducido, el cuerpo técnico había manifestado su disconformidad con distintos arbitrajes recibidos durante la temporada, lo que aportó un componente extra.

El triunfo dejó a Deportivo Madryn con la chance de alcanzar su primer ascenso a la máxima categoría. Para ello, enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. La fecha y el horario del partido todavía no fueron confirmados.

Previamente, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se había convertido en el primer equipo en lograr el ascenso a la Liga Profesional durante el transcurso de la temporada 2025.

El conjunto mendocino obtuvo el boleto directo tras imponerse -nada más y nada menos- ante Madryn desde los doce pasos -el encuentro concluyó 1 a 1-. Con esta victoria, Gimnasia aseguró su regreso a primera sin pasar por el reducido y dejó al resto de los equipos disputando la segunda plaza mediante los playoffs.