La selección argentina de básquetbol arranca su camino hacia la próxima Copa del Mundo de 2027

El camino de la selección argentina de básquetbol hacia la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar en 2027 se pondrá en marcha este jueves en La Habana, cuando se enfrente ante Cuba, en el primer partido por las eliminatorias para la cita en Doha, el objetivo principal para el equipo que lidera Pablo Prigioni. El conjunto nacional pretende retornar al certamen, ya que no logró clasificarse para participar en el Mundial que se disputó en Filipinas, Japón e Indonesia en 2023.

La selección ya está en La Habana y realizó su primer entrenamiento en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de la capital isleña, aunque en este duelo sin su entrenador, Pablo Prigioni, ni uno de sus asistentes, Hernán Mándole. Esto se debe a que ambos trabajan en los Estados Unidos y Cuba no permite el ingreso de los que visitan el país sin un permiso especial.

Nicolás Casalánguida dirigió a la selección argentina ante Venezuela por la ausencia de Pablo Prigioni FIBA Américas

Prigioni, que sí estará en el partido de vuelta que se disputará el 1 de diciembre en Obras, es entrenador asistente en la NBA, en Minnesota Timberwolves, mientras que Mándole es parte del cuerpo técnico de Sioux Falls Skyforce, que juega en lala G-League de la NBA, que pertenece a Miami Heat.

Ante este escenario, Nicolás Casalánguida, uno de los asistentes de Prigioni, asumirá el rol de entrenador principal, una tarea que desempeñó en otras oportunidades. Durante el proceso de Sergio Hernández en la selección, Casalánguida, por ejemplo, estuvo al frente del equipo que el Sudamericano del 2010. Además, estuvo al frente del equipo en febrero de este año, por la última ventana FIBA clasificatoria a la AmeriCup, en la derrota 67-64 frente a Venezuela, en Caracas, y el 98-82 a Colombia, en Cali.

🔋 📍 𝗘𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼 en La Habana



🇦🇷 La Selección masculina tuvo su primer entrenamiento en el Coliseo de la Ciudad Deportiva para preparar el partido de este jueves a las 20.10 ante Cuba.



💪 Arrancó el camino al Mundial, ¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/tiWd471XCl — Argentina Básquet (@cabboficial) November 25, 2025

Este será un camino largo para el conjunto nacional, ya que las eliminatorias serán disputadas por 16 selecciones que, durante un año y medio, pelearán por uno de siete cupos disponibles para Qatar 2027. La selección argentina, que integra el Grupo D, sólo disputará esta doble ventana contra Cuba en lo que resta del año y la actividad se retomará recién en 2026, cuando juegue como local ante Uruguay, el 27 de febrero, frente a Panamá el 2 de marzo. Después jugará como visitante en Montevideo (2/7) y en Panamá (5/7).

Esta será una de las pocas ventanas eliminatorias en la que la selección argentina contará con su plantel completo, ya que jugadores como Facundo Campazzo y Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola y Juan Ignacio Marcos, Luca Vildoza y Leandro Bolmaro, no podrán ser parte del proceso de eliminatorias porque sus equipos, Real Madrid, Barcelona, Virtus Bologna y Olimpia Milano, respectivamente, disputan la Euroliga, una competencia que no se detiene por las fechas FIBA y los clubes no están obligados a ceder a los jugadores.

Facundo Campazzo estará en la ventana ante Cuba Confederación Argentina de Básquetbol

El certamen se extenderá hasta principios de marzo de 2027 y la primera etapa de las eliminatorias está conformada por cuatro grupos de cuatro selecciones. Los equipos se enfrentarán en partidos ida y vuelta frente a sus rivales de zona, disputando un total de seis encuentros cada uno. Los tres primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

En la segunda etapa se conforman dos grupos de seis selecciones y cada equipo vuelve a disputar seis encuentros, ahora contra los tres rivales que no haya enfrentado en la etapa previa. Los miembros del Grupo A (Estados Unidos, México, Nicaragua y República Dominicana) se juntarán con los del Grupo C (Brasil, Chile, Colombia y Venezuela), mientras que los del B (Bahamas, Canadá, Jamaica y Puerto Rico) irán con los del D (el de Argentina). Todos los resultados de la primera etapa se trasladan a las posiciones de la segunda.

Una vez culminados esos 12 partidos, los tres primeros equipos de cada grupo, junto al mejor cuarto, se aseguran su clasificación al Mundial de 2027.

