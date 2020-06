Quimsa, de Santiago del Estero, ante San Lorenzo, dos de los equipos fuertes para una posible definición de la Liga Nacional Crédito: laliganacional.com.ar

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 12:30

El panorama es complejo. El contexto no ayuda. Cada detalle pone a la Liga Nacional de básquetbol en jaque. Esta será una semana determinante para conocer si se podrá finalizar la temporada, ya que no será posible extender más allá de junio o julio esta definición, por ejemplo, por el vencimiento de los contratos de los jugadores.

Lo que complica todavía más es saber cómo se hará para trasladar equipos en pos de usar una sola sede. El Ministro de Salud, Ginés González García explicó en los últimos días que no le parece aconsejable trasladar, por ejemplo al fútbol, a una zona libre de contagios, y se trata de una actividad al aire libre. En ese contexto es que dirigentes y jugadores de la Liga advierten un escenario que podría desembocar en la cancelación de la competencia.

La AdC y la CABB presentaron al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, un protocolo y un proyecto para poder terminar la competencia. La aspiración es poder encontrar una respuesta pronto, ya que muchos clubes asumen la finalización de los contratos de la mayoría de los jugadores y pretenden evitar acordar nuevos vínculos sin tener una respuesta afirmativa. Las instituciones no se pueden permitir nuevos contratos sin tener competencia.

De tener una respuesta afirmativa, se procedería a negociar esos contratos, ya que el calendario para la definición sería: comenzar a entrenarse en julio y disputar la fase final en agosto. Aunque muchos de los clubes que estarían en la definición podrían jugar sin extranjeros, ya que muchos regresaron a sus países y a otros no podrían renovarles los contratos, que son muy altos.

San Martín, de Corrientes, en un duelo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, dos de los equipos que definirían la competencia Crédito: laliganacional.com.ar

La idea de este proyecto es que se dispute una instancia similar a la de playoffs, pero con dos grupos de 4 equipos cada uno: en el A estarían Quimsa (Santiago del Estero), Instituto (Córdoba), Comunicaciones y Regatas (Corrientes); mientras que en el B, lo integrarían San Lorenzo, Gimnasia (Comodoro Rivadavia), Ferro y San Martín (Corrientes).

La propuesta es disputar esta serie en una provincia en la que esté controlado el coronavirus y que pueda habilitar el desembarco de las ocho delegaciones, más las autoridades de la Liga y los equipos de transmisión de TV. Las dos candidatas serían Corrientes y San Luis, que se ofrecieron, incluso, a correr con los gastos de la organización total de la etapa final, más los testeos médicos de las delegaciones.

En Corrientes se podrían a disposición los estadios de San Martín y de Regatas, uno para cada grupo. Mientras que en San Luis, se pondría a disposición el estadio Ave Fénix. Ahora bien, el panorama parece complejo, en principio por cuestiones lógicas como el traslado de las dos delegaciones de la Capital Federal, la zona en la que más complicaciones hay con la multiplicación de los contagios en el AMBA.

Otros de los puntos a revisar es los costos que deben afrontar para, por ejemplo, controlar a cada integrante de este final de temporada. En el programa Triángulo y Dos, por UCUweb, habló Diego Grippo, director médico de crisis de Cabb y de ADC, y explicó si la realización de los tests podría ser un impedimento para el regreso: "En el caso de ser necesarios los tests, no serán muchos, porque no va a haber mucha gente dentro del estadio en cada partido. No creo que sea un traba económica como para que la competencia se piense por ese lado. Creo que será determinante cómo está la situación de la pandemia. Nosotros tenemos que tener una guía para poder retomar la actividad y cuando nos digan que se puede tenemos que estar preparados para hacerlo con todos los cuidados necesarios".

La intención de la ADC es poder completar la temporada, además, para poder cumplir el contrato con TyC Sports, que sigue pagando el contrato y que les permite a muchos clubes sostener buena parte de los presupuestos de los clubes, por ejemplo, para pagar los sueldos. El panorama es cada día más complicado y las voces de algunos dirigentes, como Mario Carzino, de San Martín de Corrientes, permite comprender el estado de situación: "No soy muy optimista que se pueda terminar esta temporada".

La postura de Mike Stura, el presidente de la Asociación de Jugadores, es contundente respecto a lo que puede llegar a suceder en los próximos días: "Está la idea de retomar la actividad, pero siempre supeditado a que se tengan todas las garantías sanitarias para que se pueda volver a jugar. La voluntad está, pero hay que medir las condiciones y la evolución de la pandemia. Al principio tenía más confianza de volver y ahora soy bastante escéptico. Más allá del protocolo para poder retornar, creo que los tiempos para regresar ya creo que están vencidos. Honestamente lo veo complejo y complicado", dijo en UCUweb.

La situación no sólo se detiene en este final de temporada con la particularidad de un sistema de competencia diferente, sino que muchos clubes ya están pensando en lo que puede ser la próxima temporada, que será realmente compleja para muchos, más pensando en presupuestos que podrían estar por encima de los 25 millones de pesos para poder sostener los costos operativos.

En las próximas horas, se podrá conocer si la Liga Nacional podrá terminar la temporada y cómo sobrevivirán los clubes de cara al futuro.