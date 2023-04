Los playoffs de la NBA: Sacramento Kings volvió después de 16 años, marcó un récord para la historia y le dio el golpe a Golden State Warriors

escuchar

Al menos una noche, Sacramento vivió en un estado de locura: todo resultó perfecto, no pudieron haber imaginado un mejor escenario. Y por eso tampoco pareció descabellado que hayan protagonizado el partido de primera ronda de la historia de la NBA con las entradas más caras. Después de 16 años de espera, los Kings volvieron a los playoffs y nada menos que antes los campeones, Golden State Warriors, a quienes derrotaron en el primer juego de la serie por 126-123 (1-0). Los fanáticos reventaron el Golden 1 Center y vaya si se justificó la euforia.

La capital del estado de California fue un hervidero, los jóvenes coparon las calles y los más experimentados se volvieron a ilusionar de la mano de Malik Monk, Domantas Savonis, De’ Aaron Fox y Harrison Barnes. Y la ebullición que se vivió en la previa con precios de entradas y valores increíbles, se pagó hasta el último centavo con un partido de altísimo vuelo y suspenso hasta el final, con una tarea fantástica de Fox y de Monk y un estadio que disfrutó cada segundo de ver sin premio a Stephen Curry y Klay Thompson.

Crazy time in Sacramento. pic.twitter.com/VoUXAltjao — James Ham (@James_HamNBA) April 16, 2023

Para entender un poco mejor la excitación de la gente, sólo hace falta conocer algunos detalles que antecedieron al encuentro, ya que la web TickPick publicó que las entradas para el partido 1 de la serie entre Kings vs. Warriors se vendieron por un precio medio de 668 dólares . Este dato convirtió al partido de primera ronda de playoffs con los tickets más caros de la historia. En realidad, es el encuentro de playoffs -que no es una final-, con las entradas más costosas.

Desde 2006 que los Kings no alcanzaban los cruces decisivos. Ese año quedaron eliminados (4-2) por los Spurs en la primera ronda. Así se entiende por qué el precio medio de las entradas para el partido fue un 603% más caro que el precio promedio de los partidos de los Kings como local en la temporada regular: 95 dólares. Los tickets por encima de los 600 dólares no dan el acceso a las mejores ubicaciones, ya que para ubicarse más cerca del campo, el precio de los boletos asciende a los US$ 1248. Aunque tampoco son las posiciones al pie de cancha .

El primer partido siempre es el más buscado por los fanáticos, pero en el caso de los Kings, representaba demasiado. Es por eso que después de los 668 dólares, las entradas se podrán comprar por un valor menor: para el segundo partido en Sacramento, una ubicación costará 480 dólares, mientras que para el tercer y cuarto encuentro, que será en la Bahía de San Francisco, el costo será de US$ 339 y US$ 327, respectivamente. Incluso, para los hipotéticos juegos cinco y seis, también se conocieron los valores y en la casa de los Kings habrá entradas por 486 dólares, mientras que en el Chase Center de los Warriors, se pagará US$334.

Arden los playoffs

Una pasión similar se vivió en New York, porque los Knicks se impusieron a los Cavaliers (97-101), en Cleveland, para sellar su primera victoria en playoffs en el encuentro debut de la serie por primera vez en 24 años -fue en 1999 ante los Pacers de Reggie Miller-, aquella vez le sirvió para llegar a la final de la NBA. Dos décadas y media después, Jalen Brunson (27 puntos) y la capacidad de imponerse en el rebote -51 por 38- fueron las claves para que los Knicks se quedaran con la ventaja de campo en la serie. El equipo de New York va también detrás de romper otro maleficio, ya que desde 2013 no supera una etapa de los playoffs.

En los otros juegos de la jornada, Philadelphia 76ers sacudió a Brooklyn Nets a puro triple (21 de 43 intentos) y se impusieron por 121-101, Un sensacional James Harden, que sumó 23 puntos, con 13 lanzamientos desde el perímetro, además de 13 asistencias y un Embiid dominante, con 26 puntos, y un Harris aplicado, con 21 pusieron la puntilla.

Lo mismo hizo Boston Celtics sobre Atlanta Hawks, ya que se impusieron por 112-99. Tatum (25 puntos), Jaylen Brown (29) y White (24) fueron demasiado para Atlanta, que no le alcanzó con la producción de Dejounte Murray (24).

LA NACION