Los sobrevivientes de una noche mágica en la que la historia de la NBA cambió para siempre

OAKLAND, California.– El último domingo por la tarde, Al Attles se acomodó en el sofá de su living junto a su amigo Tom Meschery, y de pronto se vieron transportados al 2 de marzo de 1962...

Estaban escuchando una vieja emisión de radio, Meschery por primera vez. Durante unos minutos, la casa de Attles, en Oakland, se impregnó con el relato de Bill Campbell, que era la voz de los Philadelphia Warriors de la NBA cuando Attles, hoy con 85 años, y Meschery, de 83, eran compañeros de equipo.

“Recuerdo que en el tercer cuarto pensé que estaba ocurriendo algo especial”, dijo Meschery. Ese algo especial era Wilt Chamberlain, el dominante pivot de Filadelfia, que anotó 100 puntos en una victoria por 169-147 sobre los Knicks en Hershey, Pensilvania, donde Attles se deleitó en su papel de pasarle el balón a Chamberlain tan a menudo como fuera posible y Meschery ayudó a hacer historia en medio de una bruma producida por las cercanas fábricas de caramelos. “No puedo decir lo mucho que me molestó el aroma del chocolate durante años”, dijo.

Al Attles (85 años) y Tom Meschery (83), en la casa del primero, en Oakland, California: compañeros de Chamberlain y protagonistas de aquella noche mágica JASON HENRY - NYTNS

Es el 60º aniversario del partido, que sigue vivo como parte del tejido cultural del país, una piedra de toque para un atleta trascendental cuando la NBA, por diseño, era predominantemente blanca. Gary M. Pomerantz, cuyo libro “Wilt, 1962: The Night of 100 Points and the Dawn of a New Era” (“Wilt, 1962: La noche de los 100 puntos y el amanecer de una nueva era”), ofrece el relato definitivo del partido, dijo que la actuación de Chamberlain marcó un cambio importante.

“Recordamos el partido de 100 puntos de Wilt en parte por su simbolismo”, dijo Pomerantz en una entrevista telefónica. “Hizo estallar simbólicamente la cuota racial que tenían los propietarios de la NBA y que limitaba las oportunidades de los jugadores negros. Si no era el efecto deseado, fue el resultado final: la NBA dejaría de ser un enclave de blancos”.

Attles, que era uno de los tres jugadores negros de Filadelfia en aquella época, pasó toda su carrera de 11 años con los Warriors como jugador y entrenador-jugador, y luego se quedó en la franquicia como entrenador jefe, guiando al equipo, que para entonces se había trasladado a California, a su primer campeonato en la zona de la bahía, en 1975. Fue consagrado en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2019.

Meschery tuvo 10 productivas temporadas en la NBA antes de embarcarse en una larga segunda carrera como profesor de inglés en un instituto. Un poeta publicado, es el único ex All-Star de la NBA que ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Escritores de Nevada.

Al Attles y Tom Meschery, la charla de dos amigos de un momento histórico en la NBA JASON HENRY - NYTNS

Sin embargo, a pesar de sus variados logros, Attles y Meschery entienden que sus legados están ligados, en cierta medida, a aquella noche en Hershey, en la que Chamberlain encestó 36 de 63 en tiros de campo, metió 28 de 32 tiros libres, y luego emprendió un viaje de vuelta a Nueva York (en aquel momento vivía en Harlem) con un par de jugadores de los apesadumbrados Knicks. “Intentaba dormir en la parte de atrás, y podía oírles hablar de dejarle al lado de la autopista”, dijo Meschery, riendo.

El partido fue, en muchos sentidos, anodino. Se disputó en el Hershey Sports Arena, un impersonal cascarón de hormigón en el que los Warriors juegan algunos partidos cada temporada. Para su partido contra los Knicks, el edificio estaba con una asistencia del 50 por ciento. La pista de madera fue diseñada originalmente para el patinaje sobre ruedas. El partido no fue televisado y sólo un par de periodistas hicieron el viaje de dos horas desde Filadelfia.

La pelota del partido que Wilt Chamberlain le regaló a Al Attles JASON HENRY - NYTNS

Incluso ahora, la transmisión por radio no se pone a disposición del público sin la aprobación previa de la liga (Los Warriors proporcionaron a Attles y Meschery una copia del cuarto 4° para que pudieran escucharlo).

Pero el partido produjo una magia inesperada, y sigue siendo mitificado, lo cual es apropiado para una figura como Chamberlain, que hizo poco para disipar las historias, reales o imaginarias, sobre su vida. Incluso para los compañeros de equipo, escribió Pomerantz, Chamberlain podía parecer distante y “fuera de su alcance”, aunque Attles estaba más cerca de él que la mayoría. “Era una persona estupenda cuando se le conocía”, dijo Attles.

Para Meschery, Chamberlain era más bien una presencia amenazante, al menos al principio. En 1957, siendo estudiante de último año de instituto en San Francisco, Meschery apareció en el programa de la NBC “The Steve Allen Show”, junto con el resto de las selecciones americanas de universidad del país. Mientras se reunían en el escenario, Meschery miró por encima de su hombro. “Y Wilt está de pie justo encima de mí”, recuerda Meschery.

Al Attles y Tom Meschery tienen frescos los recuerdos de aquella gesta, hace 60 años, que cambió para siempre la historia de la NBA JASON HENRY - NYTNS

Chamberlain, que dominaba a los defensores universitarios de Kansas, acabó dejando la escuela antes de tiempo para jugar en los Harlem Globetrotters, y luego se unió a los Warriors en 1959. Attles, que creía que iba a trabajar como profesor en una escuela secundaria de Newark, llegó a los Warriors en 1960, forjándose una reputación de escolta defensivo. Meschery, un alero luchador, se unió a los Warriors la temporada siguiente. “Estaba en el País de las Maravillas”, dijo. “Sólo era un chico de la Costa Oeste, y allí estaba, jugando con Wilt Chamberlain, por el amor de Dios”.

Era Meschery propenso a pelearse con sus rivales. Recuerda un partido en el que Zelmo Beaty, un pivot de 1,80 metros de los Hawks de San Luis, perdió la paciencia con él. Estaban a punto de pelearse, recordó Meschery, cuando Chamberlain, de 2,05 metros, rodeó a Beaty con sus brazos y lo apartó como si fuera una bolsa de papas. “Wilt me salvó la vida”, dijo Meschery.

Chamberlain en acción

Meschery está escribiendo sus memorias, y hace poco terminó un breve capítulo sobre el partido de 100 puntos de Chamberlain. Dijo que nunca había escuchado la retransmisión radiofónica hasta el domingo, cuando se quedó prendido de la banda sonora de un partido de otra época.

Para Meschery y Attles, la retransmisión despertó polvorientos recuerdos. Como el exhaustivo calendario de pretemporada del equipo (15 partidos o más en “pueblos de mala muerte”, decía Meschery) mientras la NBA intentaba ampliar su alcance. Recordaban los viajes en tren a San Luis desde Filadelfia, mucho antes de la era de los vuelos chárter. “Wilt jugaba a las cartas todo el tiempo”, dijo Meschery.

También rememoraron cómo el equipo había llegado temprano para su partido contra los Knicks en Hershey, y algunos de los jugadores ocuparon una sala de juegos cercana. Como era de esperar, Chamberlain fue la atracción principal al monopolizar un juego de tiro al blanco. “No creo que haya fallado”, sostuvo Meschery.

Y mientras escuchaban la narración del juego por parte de Campbell, Meschery podía incluso imaginarse a Frank McGuire, el entrenador de Filadelfia, patrullando por la línea de banda con su impecable traje. “Frank está ahí con sus gemelos, con buen aspecto”, expresó Meschery.

McGuire había propuesto la idea de que Chamberlain podría anotar 100 puntos en un partido. Después de todo, Chamberlain ya había anotado un récord de 78 puntos contra los Lakers unos meses antes, y estaba promediando 50,2 puntos por partido, mientras jugaba prácticamente todos los minutos de cada encuentro. “Wilt se enfadaba si lo sacaban”, decía Meschery. Y cuando estaba dentro, pasarle la pelota a él era normalmente la mejor opción para sus compañeros de equipo.

La planilla de Chamberlain de su noche inolvidable LA NACION

Ese cuarto inolvidable

En los primeros minutos del cuarto 4° de este partido tan especial, la voz de Campbell se volvía expectante con cada posesión.

‘Chamberlain con un salto desde el círculo. ¡Bien!’

“Ese salto no era realmente el punto fuerte de Wilt”, dijo Meschery. “Fue una especie de milagro. Pero todo el partido fue un milagro en cierto modo”.

‘Los chicos gritan: “¡Queremos 100!”. Según Attles, “si le dabas el balón a Wilt, te quedabas en el partido”.

‘Feliz de estar con ustedes en esta ocasión histórica. El gran hombre de los Warriors, y el gran hombre de la liga, tiene 92 puntos’. “A Wilt le encantaba colocarse en el poste izquierdo y luego usar ese rollo de dedos cuando llegaba al tablero”, apunta Meschery.

Y entonces, finalmente, unos minutos después: ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Lo consiguió.

“Cien puntos”, dijo Attles. “Asombroso”, dijo Meschery.

Los Warriors se trasladaron a San Francisco la temporada siguiente. La liga, por supuesto, también empezó a cambiar. Jugadores como Chamberlain, Attles y Meschery ayudaron a crear los cimientos de lo que la NBA ha llegado a ser: una empresa global y un coloso generador de ingresos. Sin embargo, el récord de Chamberlain sigue intacto, y ni Attles ni Meschery creen que nadie vaya a superarlo. Kobe Bryant fue el que más se acercó cuando anotó 81 puntos –con la ventaja del tiro de 3 puntos– para los Lakers en 2006.

Cuando Chamberlain murió de un ataque al corazón en 1999, sólo tenía 63 años. Attles llamó a Meschery para comunicarle la noticia. “No podía creer que pudiera morir”, dijo Meschery. “Sé que suena muy extraño, pero siempre tuvo ese aura a su alrededor, que era más grande que la vida”.

Ahora, Attles y Meschery son los únicos miembros supervivientes de los Warriors que jugaron en el partido de los 100 puntos de Chamberlain. Meschery, que tiene un mieloma múltiple, dijo que le quedaban dos semanas de tratamiento. “Y luego voy a vivir otros 10 años”, enfatizó.

El domingo, simplemente se alegró de estar con su amigo mientras revisaban un capítulo de su pasado, cuando todo parecía posible. “Eso”, dijo Meschery, “fue muy divertido”.