Boca vuelve antes a la Bombonera: allí jugará ante Huracán este domingo; en cuántos puntos está la cancha

La noticia sorprendió este jueves porque los propios dirigentes de Boca apuntaban a otra situación. Lo cierto es que el equipo de Sebastián Battaglia recibirá a Huracán en próximo domingo en su estadio. Regresará a La Bombonera después de ejercer su condición de local en Vélez en el anterior partido ante Rosario Central (triunfo por 2-1).

El anuncio fue oficializado esta tarde por la Liga Profesional de Fútbol (LPF): “El partido a disputarse entre Boca y Huracán, el domingo 6/3 a las 19.15 por la Fecha 5 de la Copa Binance, se jugará en el Estadio Alberto J. Armando”. De esta manera, ante el Globo, por la quinta fecha de la Zona 2 de Copa de la Liga 2022, se jugará en la Bombonera desde las 19.15 con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Boca tenía previsto jugar en Racing este fin de semana para continuar con las obras en el césped de La Bombonera pero deberá retornar a su casa luego de la negativa de los organismos de seguridad para albergar un partido correspondiente a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista aérea del estado del campo de juego de la cancha de Boca Juniors hace 15 días, en pleno trabajo de mejoras Gerardo Viercovich - LA NACION

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol Xeneize, dijo este miércoles, en la previa del partido que Boca venció a Central Córdoba de Rosario por 4-1, por Copa Argentina: “Nosotros teníamos pensado volver a nuestra cancha (La Bombonera) en tres de abril y estábamos seguros que para esa fecha la cancha iba a estar diez puntos. Hoy nos vemos con la necesidad de contar con la cancha nuestra que para todos es una alegría, pero hoy entendemos que la cancha está seis o siete puntos, pero estamos tranquilos… ir a la Bombonera siempre será especial”.

▶️ El partido a disputarse entre @BocaJrsOficial y @CAHuracan, el domingo 6/3 a las 19.15 por la #Fecha5 de la #CopaBinance, se jugará en el Estadio Alberto J. Armando 🏟 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 3, 2022

Otro integrante del Consejo opinó en la misma dirección ante la consulta de LA NACION: “La cancha estará 6... Entre 6 o 7 puntos. Si volvíamos el 3 de abril, como queríamos, iba a estar 10 puntos. Igualmente, está bien. A algunos sectores les falta mejorar, que era lo que queríamos esperar para volver a ser locales. Pero está para jugar”.

Pero otro dirigente que no pertenece al Consejo, duda algo más sobre todo si regresar antes de tiempo puede ser contraproducente: “La cancha estaría en 6/7 puntos nos dijo el canchero. Por ahora no sabemos si corre un poco de riesgo la obra que se estaba haciendo; no creemos porque, sinceramente, mejoró mucho con respecto al partido con Colón, pero veremos cómo sigue la historia”.

El punto límite para la refacción

La tormenta del 28 de noviembre de 2021 lo había dejado en evidencia: la Bombonera no tenía un drenaje a la altura de lo que demanda un club de primera división. Aquel domingo comenzó y terminó con lluvia, desde la mañana hasta las primeras horas de la madrugada del lunes. El agua, acaudalada como nunca, se fue acumulando en distintas partes de la Ciudad; y también en las canchas de fútbol. En algunas de ellas llegaron a jugarse partidos, pero en la de Boca, a las 21.30, el árbitro no tuvo más remedio que dictaminar la suspensión del encuentro ante Newell’s .

La suspensión del partido entre Boca y Newell's por la lluvia, el 28 de noviembre de 2021 Mauro Alfieri - LA NACION

El déficit viene de hace varios años, incluso de gestiones anteriores a la de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, pero el detonante fue ese partido ante Newell’s, a tal punto que Bermúdez dijo esa misma noche: “Les pedimos disculpas a la gente. “[La obra de drenaje] Se quiso hacer antes, se tuvo que haber planificado hace más de 20 años, no se hizo. Ahora el compromiso está en hacerlo. Pero termina este torneo y está programado para arrancar el 13 de diciembre las obras para que quede como se necesita”, amplió Bermúdez y agregó: “Estamos comprometidos en hacerlo, que la cancha se arregle de una buena vez por todas”.

Florentino Verón, responsable de las canchas del predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino y el líder del proyecto que impulsó la dirigencia del Xeneize, había contado detalles sobre la intervención en el césped de la Bombonera.

“Estamos instalando un sistema de drenaje que creemos que va a funcionar porque ya lo hicimos en el predio de Boca [la sede de entrenamiento que el club tiene en Ezeiza. La idea es instalar drenaje cada tres metros. O sea, en cuadrículas cada tres metros que va a ayudar a drenar la intensa lluvia que cae. Aparte de eso, hay que mejorar el terreno de juego, que más adelante lo vamos a ir haciendo. No es sólo este trabajo. Se van a seguir haciendo más cosas en el terreno”, había dicho en diciembre del año pasado, cuando proyectaban las obras para que estén finalizadas para mediados de febrero.

Vista aérea del estado del campo de juego de la cancha de Boca Juniors a mediados de febrero de 2022, en plenos trabajos Gerardo Viercovich - LA NACION

Sin embargo, jugar en la Bombonera en el debut ante Colón fue un dolor de cabeza para los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores xeneizes, que se quejaron por cómo picaba la pelota y las condiciones en las que tuvieron que jugar, que influyó negativamente en el funcionamiento del equipo. Encima, el empate sobre el final de Beltrán (para el 1-1) le agregó una cuota adicional de fastidio puertas adentro.

Incluso hubo una imagen en donde los pozos y la arena quedaron expuestas en un esfuerzo de Pol Fernández , que en la disputa de un balón casi se lesiona dejando el pie derecho enterrado en la arena. Ese domingo 13 de febrero, se cuestionó la decisión de jugar en la Bombonera no sólo porque influyó negativamente en el nivel de los futbolistas, sino que además corrieron riesgo de lesionarse.

Con el revés del pie izquierdo, Fabra puso el segundo gol de Boca ante Rosario Central; el equipo de Battaglia hizo de local en Vélez Mauro Alfieri

Desde el Consejo de fútbol liderado por Riquelme defendieron la decisión de jugar la primera fecha en la Bombonera por la dificultad de trasladar la gran cantidad de los abonados a otro estadio, aunque luego hicieron el cambio a Vélez (ante Central) y tuvieron la voluntad de llevarlo a Racing (el enfrentamiento ante Huracán).

Ahora quedó confirmado que ante Huracán volverá a ser local en la Bombonera. Como se vea en realidad el campo de juego el domingo y cómo influya en el resultado saldrá el próximo estado de ánimo del plantel de la Ribera.