Mal día para la NBA: murió el DT Jerry Sloan y Patrick Ewing tiene coronavirus

Patrick Ewing fue la máxima figura de New York Knicks en los años noventas y pivote del magnífico Dream Team campeón olímpico en Barcelona 1992. Fuente: AFP

Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos.- Un viernes negro vivió la NBA. Por un lado, falleció Jerry Sloan, el histórico ex entrenador de Utah Jazz que participó en dos finales perdidas contra Chicago Bulls y Michael Jordan en los años noventas, y por otro, trascendió que está internado Patrick Ewing, icónico pivote de aquella época, por coronavirus.

El propio ex jugador de New York Knicks anunció en las redes sociales su novedad. "Este virus es grave y no debe ser tomado a la ligera. Quiero exhortar a todos a que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos", publicó en Twitter.

Ewing, campeón olímpico en el formidable Dream Team de Barcelona 1992, es hoy el entrenador del equipo de la Universidad de Georgetown, la cual afirmó en un comunicado que el ex basquetbolista nacido en Jamaica "está bajo cuidado y aislado en un hospital local".

El enorme Ewing era la figura de un New York competitivo en la NBA a comienzos y mediados de los noventas, cuando dominaba el Chicago de Jordan. En ese tiempo era muy fuerte también el Utah de Karl Malone y John Stockton, que, al igual que Ewing, se retiraron sin haber conseguido un anillo de campeón.

Jerry Sloan dirigió durante 23 años a Utah Jazz y en 20 llegó a los playoffs; perdió dos finales contra el Chicago de Michael Jordan y cerró su carrera con 1221 triunfos, el tercer registro histórico en la NBA. Fuente: AFP

Malone y Stockton eran dirigidos por Jerry Sloan, otro símbolo de la franquicia de Salt Lake City, que preparó durante 23 años al equipo y era muy respetado en la liga. Sloan murió este viernes a los 78 años, tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy.

"Jerry Sloan siempre será sinónimo de Utah Jazz. Siempre será parte de la organización y nos unimos a su familia, sus amigos y sus simpatizantes en el duelo por su pérdida", sostuvo la franquicia en un comunicado. En 2016, cinco años después de dejar el cargo en Utah, el entrenador hizo público que padecía esas enfermedades.

También ex jugador, y miembro del Salón de la Fama de la NBA desde 2009, Sloan llevó las riendas de Jazz entre 1988 y 2011, con 20 participaciones en los playoffs en 23 campañas, incluidas las finales de 1997 y 1998. Ambas fueron muy recordadas en los últimos días en Estados Unidos, al coincidir con la proyección del documental El último baile ( The last dance ), que trató de aquel Chicago Bulls de Jordan, Scottie Pippen y el DT Phil Jackson y que concluyó el domingo pasado, con un gran éxito de audiencia.

"Al igual que Stockton y Malone como jugadores, Jerry Sloan personificó a la organización. Se lo extrañará mucho", lo exaltó la Utah Jazz, franquicia para la que trabajó en total 34 años, como entrenador, asistente, ojeador y asesor. Alto y delgado, sobrio en su conducta, fue uno de los entrenadores más longevos y exitosos de la liga estadounidense, y cerró su carrera con el tercer registro histórico de triunfos en la NBA: 1221 victorias, contra 803 derrotas.

