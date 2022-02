Manu Ginóbili quedó a un paso de ingresar al Salón de la Fama de la NBA

A cuatro años de su retiro, en 2018, Manu Ginóbili podría seguir sumando logros. Es que el astro del básquet argentino e internacional fue elegido para ser uno de los quince finalistas anunciados para ingresar en el Salón de la Fama, como parte de los eventos que se realizarán desde el viernes al domingo próximos, en Cleveland, en el contexto del Juego de Estrellas de la NBA.

Entre los seleccionados se encuentran también el ex Los Angeles Lakers, Michael Cooper; Tim Hardaway, quien lució la camiseta de Golden State Warriors y Miami Heat; Marques Johnson, quien fue parte de Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers y también de los Warriors. También serán candidatos para su posible entronización, el entrenador de la NBA George Karl y las exjugadoras de la WNBA Swin Cash y Lindsay Whalen.

Además el entrenador de West Virginia Bob Huggins también será parte de la votación junto con la entrenadora de Old Dominion y WNBA Marianne Staley, el árbitro de muchos años Hugh Evans y la entrenadora de secundaria en Texas, Leta Andrews.

Ginóbili, de 44 años, se retiró de la NBA después de la temporada 2017-18, poniendo fin a una trayectoria en la que brilló en los San Antonio Spurs junto con el ala pívot Tim Duncan, actual miembro del Salón de la Fama, y el base francés Tony Parker. El alero argentino fue un elemento clave de los equipos que se coronaron campeones en 2003, 2005, 2006 y 2014. Además ayudó a que Argentina ganara la medalla de oro olímpica en los Juegos de Atenas 2004, con aquel plantel que se ganó el sobrenombre de “Generación Dorada”, junto con Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni, por nombrar a algunos.

Vale la pena recordar que año tras año, el Salón de la Fama busca “honrar y celebrar los momentos y la gente más grande del básquet”. De esta manera, en primera instancia se anunció, a fines de diciembre, una lista de 50 candidatos en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Luego, durante la primera fecha del All Star Weekend 2022, el Comité Norteamericano compuesto por nueve miembros eligió a la actual lista de figuras que avanzaron al siguiente filtro de selección. Más allá de que no hay un número exacto de finalistas, existe el máximo de elección: solo 10 de los 15 elegidos pasan a la última etapa.

Cuatro anillos de la NBA: desde un camino diferente, Manu Ginóbili completó todos los requisitos para entrar en el Salón de la Fama

Por último, los finalistas serán votados por el Comité de Honores (organismo que cuenta con 24 integrantes entre dirigentes, basquetbolistas que integran el Salón de la Fama, personal administrativo de la liga y periodistas) para determinar a la generación que será inducida este año al Salón de la Fama, los cuales serán anunciados en el Final Four varonil de la NCAA -la liga de básquet universitario- el 2 de abril en Nueva Orleans.

Vale destacar que los elegidos deberán tener un mínimo de 18 votos positivos entre los 24 sufragios para ubicar su nombre en el lugar que se encuentra en Springfield, Massachusetts. Finalmente, La ceremonia de entronización está programada para el 12 de septiembre en Springfield, Massachusetts.

Además, el Salón de la Fama también anunció a Walt Frazier, miembro del recinto de los inmortales de los Knicks de Nueva York, el escritor Mechelle Voepel y al directivo de NBC Dick Ebersol como los ganadores para recibir el galardón Curt Gowdy 2022.