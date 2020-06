Jordan revolucionó a los tripulantes y espectadores del Big Rock Blue Marlin Tournament en Carolina del Norte Crédito: Big Rock Blue Marlin Tournament.

Mientras su serie-documental "The Last Dance" continúa siendo un rotundo éxito en las plataformas de ESPN y Netflix, esta vez la figura de Michael Jordan vuelve a ser noticia por fuera del mundo del básquetbol. En medio de la pandemia de coronavirus, la leyenda de la NBA se encuentra participando de un campeonato de pesca en Carolina del Norte con su barco "Catch 23" y, de la mano de su equipo, pescó un ejemplar de un marlín azul que pesa más de 200 kilos.

Jordan revolucionó el torneo Big Rock Blue Marlin, una celebración histórica en Morehead City, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Carteret en Carolina del Norte, que año tras año organiza uno de los mayores eventos de la pesca deportiva en los Estados Unidos. Esta vez, en la edición número 62 del certamen, el histórico exjugador de Chicago Bulls sorprendió a las tripulaciones y los visitantes al formar parte del mismo.

Ayer, en el segundo día de los seis de competencia, el equipo de MJ atrapó un marlín azul de 204,72 kilos y su retorno a la orilla fue un furor: decenas y decenas de personas se agruparon para fotografiar a la leyenda y observar de cerca el pez, que es uno de los más grande de todos los marlines atlánticos y uno de los peces de mayor tamaño del mundo.

"Siempre estoy buscando una excusa para volver. Me encanta volver a casa. Ha pasado un tiempo desde que venía por aquí. Estamos a 100 kilómetros de Wilmington, así que para mí era una oportunidad para volver a casa. Me encanta. Gracias por invitarme" , comentó el actual dueño de la franquicia Charlotte Hornets, que durante su infancia vivió en la mencionada ciudad de Carolina del Norte, y luego agregó: "Me encantaría volver con un pez más grande, pero siempre siento que los norcarolinos salen a apoyar a sus estrellas".

Ahora, el campeonato finalizará el sábado y, hasta el momento, Jordan y sus colegas están sextos en la tabla de clasificación. El ganador del concurso embolsará 1,1 millones de dólares. "A pesar de que no he ganado, por ahora, me gustaría agradecer a todo el mundo por apoyar el torneo", declaró Jordan a la agencia AP.

El furor de MJ en el agua se produce apenas unos días después de un gesto importante que causó una fuerte repercusión. El viernes pasado, la leyenda de la NBA y su marca Jordan Brand anunciaron una donación de 100 millones de dólares para ayudar a la lucha contra el racismo. El exbasquetbolista señaló que en los próximos diez años, él y su marca donarán 10 millones por año a "organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación".