Milwaukee Bucks, afuera de los playoffs de la NBA: la reflexión de Giannis Antetokounmpo que despertó elogios tras la eliminación

Estos playoffs de la NBA ofrecen el show que todos los fanáticos quieren. Equipos que dan pelea, resultados que generan asombro, jugadores que imponen su jerarquía, golpes inesperados y hasta reflexiones de protagonistas que invitan a una reflexión. Y en la noche en la que Miami Heat sacó del camino a Milwaukee Bucks por 4-1 y Jimmy Butler cerró una serie increíble sobre el poderoso Giannis Antetokounmpo, lo que terminó por dominar la escena fue el ida y vuelta que se vio en la conferencia de prensa entre la estrella griega de los Bucks y un periodista acerca del “fracaso” en el deporte.

El impacto por la caída del número 1 de la Conferencia Este de la NBA en la primera ronda de los playoffs fue la clave para que Antetokounmpo se tomase unos segundos para desarrollar qué piensa acerca de la palabra “fracaso” por no haber podido llegar hasta la final de la NBA. Un periodista le preguntó si la temporada terminó de esa manera y el jugador griego suspiró, se tomó la cabeza y le dijo al cronista: “Dios mío... Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Vos conseguís un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajás es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajás para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia... No sé, darles una casa, cuidar a tus padres”.

"There's no failure in sports."



“No es un fracaso: son pasos hacia el éxito Y si tu nunca... Perdón no quiero hacerlo personal. Así que hay siempre pasos que dar. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso se trata el deporte: no ganas siempre”, añadió.

Después de esta reflexión, Giannis explicó que espera que el año próximo puedan cumplir con el objetivo de luchar hasta el final por el anillo de la NBA y hasta se disculpó con el periodista: “Lo siento. No quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo el año pasado y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte ”.

Por sexta vez en la historia de los playoff de la NBA, el octavo de una Conferencia (Miami) logró eliminar al primer favorito (Milwaukee), algo que no ocurría desde 2012, cuando Philadelphia 76ers sacó de la carrera a Chicago Bulls.

Antetokounmpo, que cerró una planilla con 38 puntos y 20 rebotes, habló acerca de juego que perdieron de manera increíble ya que tenían una ventaja de 16 puntos en el último cuarto y terminaron en un tiempo extra y perdiendo 128-126. “Todo el mundo está en ‘shock’ en el vestuario, obviamente. Para mí, esta es nuestra peor postemporada. Al final, creo que ellos estaban jugando para ganarnos y nosotros estábamos jugando para ganar un campeonato, que es algo que no entiendo . Podías ver que ellos estaban jugando con mucha energía, mucha pasión, todos juntos, haciéndolo duro para nosotros... Creo que nos precipitamos un poco, siendo honesto”, explicó.

La figura que llegó de Grecia y se consagró

Cuando Giannis Antetokounmpo llegó a la NBA cuidaba el mango. Sí, un jugador de NBA cuidando el mango. A su juventud en Grecia le habían faltado algunas cosas y el chico de 18 años tenía configurada su mente para no derrochar. Para ahorrar. Para conservar un alimento para más tarde, porque después podía hacer falta. Como no creyendo que ya estaba en ese mundo de fama, comodidades y millones que es el de la mejor liga de básquetbol del mundo. Como sí creyendo que quizás no iba a pasar mucho tiempo en él.

Eso sucedió hace diez años. Y Giannis, El Fenómeno Griego (“The Greek Freak”), El Alfabeto (muchas letras en su apellido), no sólo se quedó en la elite. En medio, fue dos veces premiado como el jugador más valioso (MVP) de una temporada. Uno de los equipos del Partido de las Estrellas llevó su nombre una vez que la NBA abandonó el clásico Oeste vs. Este y pasó a honrar a los dos jugadores más importantes del momento: Equipo LeBron (por James) vs. Equipo Giannis fue tres veces el enfrentamiento central de la exhibición de ese gran fin de semana de espectáculo. Y en julio de 2021 el número 34 llegó al techo de su carrera: se consagró campeón. Y el jugador más valioso del campeón.

Giannis es un animal competitivo que hoy ostenta 2,11 metros de altura y un físico increíble que deslumbra a la NBA. Pero para llegar hasta allí, primero se curtió en la segunda división de Grecia, en Filathlitikos. Allí llegó gracias a que Spiros Velliniatis, un exjugador griego que llegó a jugar en la Bundesliga alemana, que recorría los suburbios de Atenas buscando talentos entre los inmigrantes, mantuviese una extensa charla con los padres de Giannis para que lo dejasen jugar en un club.

El impacto fue inmediato. Apenas empezó a jugar profesionalmente, se acercaron cazatalentos de la NBA para comprobar si era cierto que había un nene rompiendo redes. La revolución Antetokounmpo se puso en marcha. Ese chico que compartía una cama con sus hermanos Thanasis, Kostas y Alexis, que sufrió porque sus padres fueron desalojados más de una vez por no poder pagar un alquiler de 400 euros y para el que la necesidad de comer no era algo que se repitiera todos los días, repentinamente, de un día para el otro estaba despegando hacia un universo que para él era casi una ficción.

Zaragoza fue su club por algunos días. Firmó un contrato por 4 años (hay fotos de Giannis con la camiseta del club español), pero la NBA no le dio tiempo. Milwaukee Bucks lo seleccionó en el Draft de 2013 en el puesto 15, deshizo el contrato y se llevó al vendedor ambulante de Sepolia hasta los Estados Unidos. Para entender de qué se trataba esta máquina deportiva, es necesario citar a Willy Villar, que era el manager deportivo de Zaragoza: “Cuando lo vi por primera vez me impresionó porque tenía dedos que me parecían una pierna. Eran enormes, no los medimos, pero sí vi que eran algo fuera de lo normal. ¡Parecían raquetas de tenis! Y si a eso le añades la envergadura, es una máquina de taponar e intimidar”. Desde que empieza la muñeca hasta el final del dedo del medio hay 27 centímetros en la mano de Giannis.

Giannis Antetokounmpo con el premio MVP en 2020 Reuters

Apenas llegó a los Estados Unidos, su talento se multiplicó. Este griego atraviesa la cancha con un par de zancadas. No importa qué tan lejos está del aro, siempre encuentra un ángulo y una forma de llegar a volcar la pelota con facilidad. Tiene una fiereza que impresiona y hasta es capaz de driblear con una destreza más que buena para un jugador de su altura.

Trabaja, no descansa, por eso en la rueda de prensa previa al comienzo de la final de la Conferencia Este que disputó Giannis con Milwaukke ante Toronto Raptors en 2019, se dio éste diálogo entre una periodista y el 34 de los Bucks.

–¿Puedo hacerte una pregunta sobre una historia que hay dando vueltas?

–Adelante.

–¿Es cierto que te pusieron un microondas en el vestuario porque te quedás hasta muy tarde entrenando?

–¿Quién te contó eso?

–Tengo mis informantes.

–No, eso no es cierto. Es verdad que me quedo trabajando hasta tarde, que uso el microondas para calentar la comida si termino en un horario cercano a la medianoche, pero no lo pusieron por mí. Trato de comer en mi casa siempre y comer bien. El microondas está en el vestuario y lo usamos todos...

La velocidad con la que le fueron sucediendo las cosas a Giannis lo llevó a ser el jugador titular más joven en la historia de Milwaukee: con 19 años y doce días apareció en el campo de juego ante Cleveland. Tan rápido pasó todo en su vida que no hablaba demasiado inglés. Se fue puliendo. Se lo veía como un jugador sin demasiada fibra. En su primer año en la NBA creció cinco centímetros y después de largas horas en el gimnasio transformó por completo su cuerpo.

Muchas tardes juntando el dinero para tener un plato de comida en sus días en Grecia, le permitieron no salirse de eje cuando comenzó a ganar dinero, ya que su primer contrato estuvo cerca de los dos millones de dólares. La leyenda cuenta que como pasaba mucho tiempo solo en los Estados Unidos, su primera compra fue una Play Station 4, por la que pagó 400 dólares.

No disfrutó mucho de su consola de videojuegos, porque cuando cayó en la cuenta de que su familia lo iba a visitar por primera vez, entendió que debía guardar todo el dinero posible para dárselo a ellos. Entonces tomó la determinación de vender la Play. Se la compró al asistente del equipo, Nick Van Exel. Incluso, trataba de vivir con los 190 dólares que le daban en concepto de viáticos. No quería malgastar.

Muchos aseguran que Giannis, en su primer año en la franquicia, se llevaba la comida que le daban después de cada partido y que hasta las gaseosas que hay en los vestuarios aparecían en la mochila del griego. Giannis no podía creer todo lo que había a su disposición. Caron Butler, excompañero de Antetokounmpo, contó una vez que, sólo para conocer la reacción de Giannis, tiró al tacho de la basura unas zapatillas que llevaba un tiempo usando. Cuando el griego vio eso, las sacó de la bolsa de residuos y le dijo: “¿Por qué las tirás si están nuevas?”.

Todos tenían claro que querían ayudar a este chico que se proyectaba como una auténtica bestia. La historia de Giannis llegó a todos sus compañeros. Se impresionaron cuando supieron que desde los 7 a los 17 años se la pasaba vendiendo en las calles para poder comer. Por eso es que el plantel de los Bucks lo ayudó a amoblar su departamento. Algunos le dieron muebles que tenían sin usar y otros hasta salieron a comprar lo que faltaba. Para comprender mejor de dónde surgió este fenómeno, es bueno conocer que al poco tiempo que llegó a los Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter: “Por primera vez probé un batido. Dios bendiga a Estados Unidos”.

Giannis Antetokoumpo es una de esas piezas de colección que de repente domina la NBA y no se sabe bien cómo es que sucedió. Aunque en las palabras de su descubridor, Velliniatis, se puede comprender mejor de qué se trata esta este fenómeno griego: “Fue como encontrar a Mozart que no tenía para comer”.