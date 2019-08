Ricardo Ratliffe, el jugador que enfrentará a la Argentina con Corea del Sur en el Mundial de Básquetbol. Fuente: AFP

WUHAN (China).- Imposible con saber de quién se trata. Su figura se eleva por encima de sus compañeros, el color de su piel y la rasgadura de sus ojos, lo exponen. Auriculares enormes y buena onda, desprende mientras camina por el lobby del hotel Liantou Península. El primer jugador naturalizado de ascendencia no coreana en el equipo nacional de Corea del Sur, camina con sus compañeros y se lleva las miradas. Ricardo Ratliffe o Ra Gun-ah, es pivote de dos metros que nació en Virginia y en 2012 tomó la determinación de naturalizarse surcoreano. En él está la ilusión del equipo asiático de dar el golpe en el debut en la Copa del Mundo de China 2019, ante la Argentina, y hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ratliffe cruza algunas palabras con jugadores de Nigeria, charla con sus compañeros mientras toman jugos en un bar y se sabe el hombre fuerte del grupo. Por eso las autoridades coreanas hicieron todos los esfuerzos por naturalizarlo, ya que no fue una tarea sencilla. Se convirtió en ciudadano surcoreano en enero de 2012, pero es necesario comprender que sucedió en un país como Corea del Sur tiene una larga historia de etno-nacionalismo y leyes que excluyeron a los extraños y definieron la ciudadanía en términos raciales. La Ley de Nacionalidad , promulgada en 1948, especificaba que solo los hijos de un padre étnicamente coreano merecían la nacionalidad. Pero a fines de 1990 se revisó esa ley y abrieron el proceso de naturalización a niños con padres extranjeros, cónyuges de ciudadanos surcoreanos, entre otros cambios.

A los 30 años Ratliffe domina las estadísticas en la liga de Corea del Sur y en la selección, ya que en las eliminatorias asiáticas promedió 26 puntos por partidos. El desembarco a Corea, fue tras no ser elegido en el Draft de la NBA en 2012 y aceptó participar de la KBL, ya que fue la primera de varias ligas que mostró interés por él. "Ya llevo muchos años aquí. Es como un hogar para mí. Estoy en casa", dijo el estadounidense en un medio local cuando fue naturalizado.

Son 12 los jugadores naturalizados que participarán de la Copa del Mundo de China. Todo ellos son nacidos en los Estados Unidos: Ricardo Ratliffue (Corea del Sur), Dar Tucker (Jordania), Deon Thompson (Costa de Marfil), Reggie Moore (Angola), Michael Roll (Túnez), Andray Blatche (Filipinas), Nick Fazekas (Japón), Derek Needham (Montenegro), AJ Slaugther (Polonia), Blake Schilb (República Checa), Scottie Wilbekin (Turquía) y Jeff Brooks (Italia).

Si bien Corea del Sur cuenta con otros talentos como para prestar atención, como Lee Dae Sung, un escolta que juega G League, el alero Lee Jung-Hyun de 32 años que es líder en Jeinju KCC Egis y Heo Hoon, el base de 24 años que juega en Busan KT Sonicboom, la presencia de Ratliffe rompe con todo lo demás. Incluso su denominación en coreano Ra Gun-ah, en español sería algo así como "hombre grande o robusto".

Es la estrella de Ulsan Hyundai Mobis Phoebus y no duda en decir que su estilo es de la vieja escuela de los Estados Unidos. En una entrevista contó que sus referentes fueron Amare Stoudemire y Kevin Garnett, aunque su juego es menos atlético que el de aquellos hombres que brillaron en la NBA. Por eso se define de la siguiente manera: "Me parezco más a los jugadores de la vieja escuela como Patrick Ewing, porque él no era tan atlético sino realmente fuerte. O Karl Malone, no tan atlético pero fuerte, tiene un rango medio aceptable y puede ser potente en la pintura. Realmente miré siempre a esos jugadores, mucho más de lo que estudié a las caras nuevas. Esos son los tipos a los que admiro".

Un coreano negro suelto en Wuhan. Ricardo Ratliffe o Ra Gun-ah, el pivote que domina la KBL en los últimos 6 años y la pieza por la que apuesta Corea de Sur para el debut en la Copa del Mundo de China 2019 y el hombre que deberá detener la Argentina dentro de la zona pintada.