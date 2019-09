El Che García, al frente de la selección de República Dominicana Crédito: dpa

WUHAN, China.- Se advierte desde el otro lado del teléfono la emoción. Se distrae por un segundo y pide disculpas. Es pura alegría porque está en la Copa del Mundo de China haciendo historia. Su nombre rebotó por cada rincón de estas tierras. Néstor Che García escribió una página de gloria para República Dominicana, ya que logró clasificarse por primera vez en su historia a la siguiente etapa de un Mundial y nada menos que tras darle un cachetazo bien fuerte a Alemania. "Ahí vamos. Queremos seguir haciendo historia. Este grupo de jugadores deja todo por el bien común. Yo les digo siempre a mis jugadores que, si ellos creen van a ver los resultados".

No detiene nunca su discurso. Agradece el reconocimiento y piensa en Francia, su último rival en el Grupo G, que se disputa en Shenzhen. Piensa en el recorrido y reconoce que cuanto más grande es el desafío, más cómodo se siente. El Che García está hecho para este tipo de empresas.

-Una Copa del Mundo con una selección con apenas cuatro meses de preparación.

-La verdad que no pensé que en mi carrera iba a poder estar en cinco selecciones (Uruguay, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, como asistente, y República Dominicana). Y me faltaba un Mundial... Tuvimos un mes y medio antes de esta Copa del Mundo y la verdad que estoy aprendiendo cada día de este grupo. Ellos le ponen muchas ganas y sabían que el grupo que nos tocó, en cuanto a predicciones, era uno de los más difíciles (Francia, Alemania y Jordania). Le apuntábamos a ingresar entre los dos clasificados, sabíamos de las dificultades del caso, pero bueno adentro de una cancha somos cinco contra cinco, dos manos, dos piernas, una cabeza y lo que tiene que tener un jugador de básquetbol para estas competencias.

-Dirigir un equipo en el Mundial y con poca preparación, ¿te desafió más?

-Es un desafío increíble y tiene condimentos que van apareciendo en el rodaje. El premio está a vista. Cuando me llamaron estaba la expectativa que vinieran los NBA (Al Horford y Karl Anthony Towns) y ellos por diferentes motivos no están. Aun así, con estas ausencias, el grupo que tengo dejó el alma. A nosotros nadie nos daba entre los dos clasificados y desde ahí es que insistimos e insistimos. Me llevé una grata sorpresa con el apego que tiene este grupo por el trabajo. Es un grupo que deja la piel y hacen buenas cosas para jugar a nivel internacional. Más allá del resultado, ver este progreso es gratificante. El deporte pasa mucho por el extra que tiene un equipo y estos chicos van en ese camino.

-Si pudieses explicar en un puñado de palabras qué es tener un extra, ¿cuáles usarías?

-Para los jugadores tener un extra es querer crecer, escuchar cuando alguien les acerca una palabra de experiencia. Y el extra para mí es darme cuenta que creen en lo que proponemos. Es dar la vida en los detalles, en la concentración, en los entrenamientos, porque creemos en lo que debemos hacer.

-Lograrlo en tan pocos días es todo un logro.

-La verdad que es emocionante, porque aceptan una propuesta integral que va más allá de una competencia en particular. Todos vamos sumando experiencias y eso fluye. Y ojo que jugamos contra potencias en la preparación y España nos ganó por 30 puntos, no sabés lo que nos dolió... Pero en realidad quería que se encontraran con la realidad rápido. Nada se aprende más que desde la madurez del dolor. Y jugar contra una de las tres mejores selecciones del mundo era estar creciendo. En Latinoamérica hay talento, pero falta el roce físico de Europa y el atletismo de los Estados Unidos.

-Te fue bien en Venezuela, después en la Liga de España, ¿Por qué asumiste este riesgo?

-Son sensaciones que tuve, qué sé yo. Cuando era joven quería hacer mi carrera internacional y fui conectándome con eso. Quería saber cómo se interrelacionaban las personas. Y dentro del coaching, que no es marcar jugadas o cómo defender un pick and roll, me interesa conocer las formas para convencer al capital humano. Y tomé ese desafío. Y porque. me parece que de otra forma no sería yo.

-¿Qué selecciones ves como las más poderosas?

-Hay equipos poderosos, pero como es un formato nuevo. FIBA reinventó la competencia y hacer un análisis pronto puede provocar un error. Sin dudas que los primeros del ranking van a estar peleando, pero ojo porque es un torneo en donde tenés un solo tiro, porque en una competencia larga sale campeón el que debe serlo, pero acá. En 2014, ¿quién podía pensar que nosotros con Venezuela podíamos ser campeones de América?

-¿Qué mirada tenés sobre el seleccionado argentino?

-Es un equipo que inspira respeto, son buenos de verdad. Hay cuatro jugadores de Euroliga, otros cuatro que juegan en la ACB de España, con un general de millones de batallas como Scola y con un entrenador impresionante que lleva años con ellos compitiendo y ganando. Hay que apoyarlos y disfrutarlos. No se debe comparar con la Generación Dorada, eso es un antes y un después. La realidad hoy es este equipo que creció y que sabe cómo competir.

-Soñaste con esta competencia desde que comenzaste a dirigir, ¿Cómo te sentís en este momento?

-Estoy insoportable. Estoy volviendo loco a todo mi staff y a los jugadores. Es inaguantable estar conmigo. Estoy feliz y no puedo más. Es una situación que deseaba y de verdad que no me soporto ni yo.