NBA: cuánto dinero tendrán que resignar las estrellas por el coronavirus

En medio de la crisis por el coronavirus, la NBA y el sindicato de jugadores (NBPA) acordaron un plan para reducir los salarios de los jugadores en el caso de que se tengan que cancelar partidos de esta temporada, que sigue sumida en la incertidumbre como reconoció el comisionado Adam Silver.

Tras varias semanas negociando, la NBA y el sindicato anunciaron en un comunicado que la liga retendrá a partir del 15 de mayo un 25% del salario de cada jugador correspondiente a cada quincena. Según un informe del diario El País, de España, los primeros cálculos indican que Stephen Curry, el jugador mejor pagado, dejará de percibir 8 de los 40 millones de dólares de su contrato para esta temporada. Las cifras serán similares para los siguientes en la lista, Russell Westbrook, Chris Paul, James Harden, John Wall, que tienen contratos de algo más de 38 millones de dólares anuales, y LeBron James y Kevin Durant, con algo más de 37 millones.

Los jugadores que perciben el mínimo salarial en la NBA, que ronda entre los 900.000 dólares y los dos millones, en función de los años que llevan en la Liga, dejarían de ingresar entre 180.000 y algo más de 250.000 dólares. Se estima que si no se disputa ninguno de los duelos restantes de temporada regular, los jugadores de la NBA perderían 800 millones de dólares de salario bruto.

Desde que el pasado 12 de marzo se suspendieran todos los juegos por la pandemia de Covid-19, los jugadores han seguido cobrando íntegramente sus salarios, que reciben en pagos divididos por quincenas. Vale destacar que cada equipo debe disputar 82 partidos en la fase regular. En el momento en que se suspendió la temporada, a algunos conjuntos les quedaban 17 partidos y a otros 18 para concluir la fase regular, que tendría que haber terminado el último miércoles. Y ninguno de los 259 partidos por disputar ha sido oficialmente cancelado. Los playoffs debían comenzar hoy y la final, el 4 de junio.

Estas retenciones se llevan a cabo en previsión de que la pandemia obligue a cancelar definitivamente partidos. El dinero retenido quedará así como depósito en garantía y sería devuelto íntegramente a los jugadores en el caso improbable de que se puedan jugar todos los compromisos que quedan de la temporada.

En caso contrario, los equipos se quedarán con un porcentaje de ese dinero en función del número de partidos que tengan que ser anulados, una decisión que la NBA no tomará como mínimo hasta mayo. "Según los informes que recibimos a través de varios funcionarios externos de salud pública, no estamos en condiciones de tomar ninguna decisión, y no está claro cuándo podremos adoptarla", explicó Adam Silver, comisionado de la NBA.

En una conferencia con periodistas, Silver también admitió por primera vez que la cifra de jugadores que padecieron coronavirus es superior a los siete que hasta ahora se conocían. "Todavía hay una enorme incertidumbre sobre el virus. Ahora surgen muchas cosas que están cambiando rápidamente y podemos estar en una posición muy diferente dentro de algunas semanas", subrayó.

Los dueños de las franquicias de la NBA se mantienen firmes en el deseo de encontrar una manera de reanudar la temporada de manera segura, ya que Silver admitió que "las finanzas de los equipos y nuestros ingresos en esencia se han reducido a cero".

