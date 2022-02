NBA: Facundo Campazzo sigue sin sumar minutos en Denver Nuggets y su futuro es una incógnita

Facundo Campazzo está viviendo los momentos más críticos desde su arribo hasta la NBA. Es que el base argentino no logra sumar minutos de juego desde hace dos fechas, en unos Denver Nuggets que parecerían no levantar cabeza: este viernes perdieron de locales contra los New Orleans Pelicans por 113 a 105. Mientras todo que el cordobés no se figura en la rotación del entrenador Mike Malone, la inminencia del cierre de la ventana de traspasos genera incertidumbre sobre el futuro del basquetbolista.

A pesar del apoyo incondicional de los seguidores, que lo alentaron días atrás, el partido de anoche en el Ball Center mostró a Campazzo en el banco y sin pisar la cancha por segundo partido consecutivo.

Campazzo ya venía sumando muy poco tiempo en el campo de juego y, para colmo, cuando ingresa lo hace para protagonizar los denominados “minutos basura”, es decir, aquellos en los cuales el partido está definido a favor o en contra y en los que generalmente actúan los juveniles. Y si bien el ex Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid tiene un promedio de juego de 25 minutos por partido, en los últimos dos encuentros que disputaron los Nuggets no logró sumar ni uno.

Facundo Campazzo junto al lesionado Aaron Gordon, en el banco de suplentes, en el partido en el que los Nuggets cayeron ante Utah Jazz días atrás

Si bien todavía no hay datos concretos de que Campazzo será canjeado por Denver, el entrenador aseguró que está pensando en el próximo plantel: “Si hacemos algo en el cierre de traspasos será para que no solo impacte ahora en el equipo. El equipo de ahora no es el mismo que vamos a tener la temporada que viene. No sé si Jamal Murray y Michael Porter Jr. volverán esta temporada o la próxima, pero sé que la campaña que viene, con ellos sanos, seremos un equipo completamente diferente. Entonces cada movimiento que hagamos, tendremos eso en mente” sentenció.

Hay un dato importantísimo y que corre a contrarreloj y es que la ventana de traspasos de un equipo a otro de la NBA cierra el 10 de febrero, lo cual implicaría que tanto la franquicia como Malone tomen una pronta decisión. Mientras tanto, las opciones que se mencionan en el mundo NBA como probables para el futuro del cordobés -mediante algún intercambio- serian tres: Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves y los Sixers de Philadelphia. En ese sentido, hay algo que está mas que claro y es que el base tiene decidido quedarse en la NBA.

A pesar de no jugar en el partido contra Utah Jazz, Campazzo se retiró ovacionado por una multitud de argentinos que asistieron al encuentro.

Mientras tanto, el que se expresó al respecto fue su ex compañero “Chapu” Nocioni quien dijo que “Si los Nuggets deciden sacar de la rotación a Facundo de manera definitiva, deberían abrirle el juego para un canje. Por respeto a su entrega y profesionalismo desde el día cero y, sobre todo, porque se acerca el cierre de los traspasos y todavía pueden conseguir algo a cambio”, indicó unos días atrás uno de los integrantes de la Generación Dorada.

