NBA: Facundo Campazzo volvió a tener minutos en Denver Nuggets y fue premiado, aunque lo está “matando” jugar poco

Lejos de mostrar una planilla con registros de goleo determinante, pero con una tarea de equipo que forma parte de su repertorio, Facundo Campazzo volvió a tener rodaje en la segunda unidad de Denver Nuggets en la victoria sobre Portland Trail Blazers por 124-92, en un partido de la fase regular de la NBA. Y si bien no es el escenario que más le gusta al argentino, al menos anoche fue reconocido por el cuerpo técnico de la organización de Colorado como el jugador más valioso.

Se lo advierte con cierta incomodidad por estar en una situación así. De ser un jugador confiable y parte de la rotación, Campazzo pasó a no tener acción en varios partidos. Incluso, quedó en una lista de jugadores transferibles y tuvo apenas con 97 segundos de juego en los tres partidos anteriores al de anoche. Sin embargo, sabe que la única forma de darle continuidad a su sueño NBA es estar listo para cuando se lo requiera.

En la sexta victoria consecutiva de los Nuggets (tiene un récord de 36 victorias y 25 derrotas), el cordobés tuvo jugó casi 25 minutos y cerró una planilla con 4 puntos (1 de 2 en dobles, 0 de 4 en triples, 2 de 2 en lanzamientos libres), 7 rebotes defensivos, 3 asistencias, 1 robo y 2 bloqueos.

El entrenador, Mike Malone, confió en él para darle descanso a los base titulares (Monte Morris y Bones Hyland), ya que tuvieron un back to back (juegos en días consecutivos) y le dio minutos desde el primer cuarto. Tras la victoria, ya reunidos en el vestuario, el coach premió a Campazzo por su tarea con un colgante que señala al jugador más destacado por el cuerpo técnico.

Lejos de los gestos de alegría que se advirtieron en otros videos cuando recibió el mismo premio otorgado por el staff técnico, el argentino se colocó el colgante que le acercó Michael Malone, pero se sentó rápidamente y sin hacer ningún tipo de bromas. Está claro que Campazzo está muy incómodo con toda su situación.

“ Estoy orgulloso de Facu . Últimamente no ha jugado y eso no ha sido nada fácil. Lo está matando no jugar. Pero siempre ha estado listo, se ha mantenido comprometido . Eso habla de él como profesional”, aseguró Malone.

Facundo Campazzo fue premiado por el staff técnico, pero su ánimo no era el mejor Abbie Parr - Getty Images North America

El goleador de la noche fue JaMychal Green con 20 puntos y 10 rebotes, mientas que Nikola Jokic finalizó con 8 tantos, 18 rebotes y 11 asistencias.