NBA: Kevin Durant podría ser parte del bombazo del mercado de pases y la conformación de un Big Four

El mercado de traspaso de la NBA se agita y los primeros movimientos parecen que podrían poner a todo la competencia “patas para arriba”. Hace unos días se supo que Kevin Durant le pidió a los Nets salir y allí aparecieron en escena varias franquicias interesadas, como Miami Heat y Toronto Raptors. Pero el auténtico bombazo de las últimas horas, es que los especialistas de la NBA aseguran que la organización que tendría el guiño de Durant es Golden State Warriors. Si bien estaría todo dado para el retorno de la estrella que les salió de la Bahía tras las finales de la NBA de 2019, no es tan simple porque Brooklyn Nets tendría pensado pedir parte del talento joven de los Warriors a cambio del alero.

De acuerdo a Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN que reportó el pedido de traspaso la semana última, uno de los motivos que motivó a KD a pedir salir de los Brooklyn Nets es un llamado que recibió desde San Francisco. “Cuando hablas con la gente alrededor de Kevin Durant y de los Nets, el campeonato ganado por Golden State esta temporada, más la avalancha de críticas y dudas que cayeron sobre Kevin Durant, contribuyó a un punto de inflexión y la intención de salir hacia la Bahía”, dijo Wojnarowski.

Kevin Durant y Stephen Curry, las estrellas de la NBA que podrían volver a juntarse AP

Según The Athletic, Durant y sus excompañeros han mantenido ya contactos y han hablado de volver a unir fuerzas, aunque saben que se trata todavía de una posibilidad lejana. Según comentó Wojnarowski, los Nets no tienen prisa en traspasar a su estrella y quieren escuchar todo tipo de ofertas, con un precio que para ellos debería incluir rondas del Draft y un mínimo de dos jugadores de calibre All Star.

También habló del posible traspaso el periodista Marc J. Spears, que aseguró que los vigentes campeones ya se contactaron con Durant para tentarlo a regresar a la Bahía. Golden State paga impuestos de lujo, ya que sobrepasa el tope salarial y sumaría a un jugador de casi 40 millones de dólares anuales de contrato, lo que hace todavía más interesante saber cómo resolverá la contratación.

Según Spears, habría una fórmula de traspaso con Brooklyn Nets que potencialmente podría funcionar e incluiría a Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga y James Wiseman. No está tan claro si podría funcionar, porque en ese paquete no aparece ningún jugador que modifique las ecuaciones de cara a la conquista de un anillo.

Si el traspaso se concreta podría generar una revolución en la NBA, ya que se formaría un Big Four (Curry-Thompson-Green-Durant) en un equipo campeón, algo que nunca pasó en la historia.

Según informaron Shams Charania y Adrian Wojnarowski, hasta ahora los dos equipos que habían diseñado un plan para sumar a KD eran Miami Heat y Phoenix Suns, que sumó por el mínimo a Damion Lee, Bismack Biyombo, Jock Landale, y Josh Okogie en las últimas horas, es posible que con la idea de equilibrar la economía de la organización, y así poder ofrecerle un gran contrato a Durant.

El intercambio de Irving por Westbrook

Según una información de Chris Haynes, de Yahoo Sports, los Lakers y los Nets habrían iniciado ya una ronda de conversaciones para intentar llevar a cabo un megatraspaso: “Los Lakers y los Nets están activamente involucrados en discusiones sobre un paquete comercial que enviaría a Westbrook a Brooklyn a cambio de Kyrie Irving”, le dijeron fuentes de la NBA a Yahoo Sports.

Las conversaciones entre los Lakers y los Nets aseguran que sólo han sido “negociaciones preliminares”, pero Haynes reveló cómo podría ser un posible intercambio. Un intercambio “mano a mano” entre Irving y Westbrook no funcionaría, porque los Nets estarían adquiriendo demasiado salario, incluso con el salario de 37 millones de dólares de Irving. Westbrook ganará 47 millones de dólares la próxima temporada, por lo que los Nets tendrían que involucrar a más jugadores para igualar salarios.

Kyrie Irving podría ir a los Lakers y Westbrook pasar a los Nets

Haynes también mencionó que la compensación en selecciones del Draft es “un punto de conversación en curso” para los Nets, pero supuestamente quieren que los Lakers asuman el contrato del veterano tirador Joe Harris, a quien le deberán pagar 38,6 millones de dólares en los próximos dos años. Los Lakers preferirían a Seth Curry, que tiene un contrato que finaliza en 2023 y sólo ganará 8,5 millones de dólares la próxima temporada. Si los Lakers pudieran acceder a la petición de los Nets de una compensación significativa en el Draft y estuvieran dispuestos a asumir el contrato de Harris, todo funcionaría en un acuerdo de Irving por Westbrook.