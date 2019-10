El espectacular vuelo de Kawhi Leonard Fuente: AP

El comienzo de la NBA resultó tan atrapante como se prometía. El campeón, Toronto Raptors ofreció más que el show de la premiación, con el triunfo en tiempo suplementario sobre New Orleans Pelicans por 130-122. Mientras que el duelo en Los Ángeles se quedó en las manos de los Clippers de Kawhi Leonard que en su primera función se despachó con 30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

La jornada comenzó en Canadá, con la entrega de los anillos de la coronación para los Raptors, y con un partido que demostró el equilibrio que hay en la competencia. Sobre el final del partido aparecieron los campeones de la mano de los jugadores que le dieron el único título a la franquicia canadiense: Pascal Siakam (34 puntos y 18 rebotes), Kyle Lowry (22 tantos) y Fran VanVleet (34 puntos).

La tarea de Siakam fue tan importante que con su producción de anoche se unió a Vince Carter como los únicos jugadores en la historia de Toronto Raptors en registrar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en un juego.

En el segundo partido de la apertura de la NBA, todo quedó concentrado en el duelo entre Kawhi y LeBron. El choque de planetas entre Lakers y Clippers se resolvió para el equipo de Leonard que, sin Paul George, otra de sus estrellas, se impuso por 112-102.

Lo mejor de la jornada quedó en manos de las estrellas de cada equipo, The King no pudo imponer sus condiciones (18 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), pero dejó una tapa de colección que se viralizó en la redes sociales. Si bien se esperaba un éxito de los Lakers, a LeBron no le alcanzó con tener a su lado a Anthony Davis y a Dwight Howard.

Mientras que Kawhi tuvo una noche fiel a su estilo, se quedó con las cámaras por los 30 puntos que marcó y hasta quedó en el centro de la escena por una tremenda tapa a Dwight Howard. "Creo que Kawhi eligió a los Clippers porque quiere ganar de forma independiente a LeBron", dijo Kobe Bryant.