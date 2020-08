San Antonio Spurs no pudo clasificar a los playoffs por primera vez después de 22 temporadas en fila Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 15:03

Se terminó un registro histórico. San Antonio Spurs, que llevaba 22 participaciones seguidas en los playoffs de la NBA, quedó eliminado en la actual temporada, que se reanudó el 30 de julio en la "burbuja sanitaria" de Disney. Por primera vez desde abril de 1997, el equipo de Texas disputó un encuentro sabiendo que no tenía posibilidades de avanzar a las instancias decisivas en la Conferencia Oeste: los triunfos de Memphis Grizzlies frente a Milwaukee Bucks y de Phoenix Suns sobre Dallas Mavericks sentenciaron sus posibilidades.

Ambos partidos terminaron antes de que San Antonio afrontara su último compromiso de la temporada, con derrota 118-112 a manos de Utah Jazz. Los Spurs necesitaban que los Grizzlies o los Suns cayeran para tener alguna oportunidad de colarse en la serie clasificatoria que comenzará el sábado y definirá el último boleto a la postemporada. Pero la clasificación milagrosa no ocurrió.

El equipo de Gregg Popovich terminó en el 11° lugar de la Conferencia Oeste con un récord final de 32 victorias y 39 derrotas, números muy por debajo de su actuación en la temporada pasada, en la que finalizó 7° con 48 éxitos y 34 caídas, aunque luego perdió 4-3 con Denver Nuggets en la primera serie de los playoffs.

San Antonio ingresó a los playoffs durante 22 temporadas seguidas y empató la histórica racha de Philadelphia 76ers entre 1950 y 1971.

Ya sin nada que ganar, San Antonio cayó por 118-112 ante Utah, que prácticamente prescindió de sus titulares. Rayjon Tucker anotó 18 puntos, mientras que Jarrell Brantley añadió 13 y Donovan Mitchell aporto 11 puntos en 11 minutos. En tanto, Keldon Johnson sumó 24 unidades para encabezar a siete jugadores de los Spurs que consiguieron cifras de dos dígitos. Marco Belinelli y Luka Samanic anotaron 16 unidades por cabeza.

La racha de 22 años seguidos clasificándose a los playoffs empató la lograda por Philadelphia, por lo que ambas ahora se sostienen como las más largas en la historia de la NBA. Los 76ers, que comenzaron como los Nationals de Syracuse antes de mudarse a Philadelphia, se clasificaron cada año a los playoffs entre 1950 y 1971.

Popovich minimizó la caída: "No me fijo en el pasado"

Popovich relativizó la derrota: "Estoy emocionado de la manera en que jugaron aquí" Fuente: AP

Todo comenzó cuando Popovich llegó en 1996 al equipo texano. Aquel año finalizó con un pálido récord de 17-47, sin clasificar a los playoffs. Pero, a partir de la siguiente temporada, avanzó siempre a las etapas finales, conquistó cinco títulos, llegó a seis finales, fue seis veces el mejor equipo de la Conferencia Oeste, ganó 13 títulos de la división, se mantuvo 18 temporadas seguidas con más de 50 triunfos y formó al trío más ganador de la historia: Tony Parker, Tim Duncan y Manu Ginóbili.

"¿La racha? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No tengo nada que decir, no pasa por mi mente. ¿Hablas de la racha antes de que terminara? Porque es importante cuando termina", bromeó el entrenador en conferencia de prensa. "Esas son noticias falsas. ¡Totalmente noticias falsas! ¡Muchos chicos me han dicho que la racha no se ha acabado! Hablo con la gente todo el tiempo. Me dicen, 'Pop, la racha no ha acabado, no ha acabado'".

Tras la broma, Popovich analizó: "No me fijo en el pasado, no sé quién gana el campeonato de béisbol año con año. Hace cuatro años no sé quién ganó la NBA. Lo más importante es el momento, hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Mirar el pasado no es bueno. Cualquier éxito que tuvimos ha sido porque tuvimos grandes jugadores. Estoy emocionado de la manera en que jugaron aquí, no tuvieron ninguna pena en venir y básicamente aprovecharon la oportunidad. El desarrollo de los jóvenes, DeMar (DeRozan) jugando de la manera que lo hizo, esto es lo mejor que jugamos en la temporada".

Tras la eliminación de San Antonio, la racha vigente más larga de participaciones en los playoffs pertenece a Houtson Rockets, que disputarán la postemporada por octavo año consecutivo a partir de la próxima semana.