Resumen

Durante muchos años las Súper Falcons han sido un equipo irregular en su rendimiento, sin embargo, en el último tiempo crecieron y se espera que se desempeñen de manera óptima, aun con poca muy poca preparación. A su favor, casi siempre han cumplido, especialmente en el continente donde han ganado nueve de las 11 Copa de Naciones de Mujeres de África.

El torneo de 2018, sin embargo, fue el indicio más claro de que el dominio de Nigeria en el continente estaba bajo amenaza. Aunque las Super Falcons finalmente ganaron el torneo, fueron probados e igualados por Camerún y Sudáfrica en la semifinal y la final. Nigeria tuvo que llegar hasta los penales para ganar ambos juegos.

La excelencia continua de las mujeres ha contribuido a achicar las grietas que existen. Las jugadoras estrella Asisat Oshoala y Desire Oparanozie tuvieron que expresar su frustración en las redes sociales debido a la falta de preparación del equipo después de ganar el AWCON en diciembre de 2016. Las Súper Falcons no tuvieron un amistoso hasta abril de 2018, meses antes del próximo torneo.

Al dirigirse a la Copa Mundial Femenina, la Federación de Fútbol de Nigeria se puso de acuerdo y se aseguró que el equipo esté preparado mejor. Sumar a Thomas Dennerby, que ganó el Bronce con Suecia en la Copa Mundial de 2011, fue un claro acierto y luego Nigeria participó en el Torneo de las Cuatro Naciones de Meizhou, la Copa de Chipre, y tuvo un campo de entrenamiento en España, donde jugaron un amistoso contra Canadá. Antes de sus preparativos finales en Austria.

La NFF ahora espera que las Súper Falcons puedan transferir su éxito continental a la escena mundial y al menos salir de la etapa de grupos por primera vez desde 1999.

Sin embargo, tienen una empresa difícil, ya que terminaron en el Grupo A junto con el anfitrión Francia, Corea del Sur y Noruega. Dennerby cree que tener "tres o cuatro puntos" antes del último partido de grupo contra Francia (Nigeria perdió 8-0 ante Francia en un amistoso el año pasado) será crucial.

El entrenador ha tratado de inculcar un poco de orden en el ataque y ha tratado de hacer que las jugadoras trabajen más juntas, mientras que intenta mantener el entusiasmo y el ritmo en el ataque.

Jugar con un 4-5-1 que fácilmente se transforma en un 4-4-2 cuando Rasheedat Ajibade es titular, el ritmo y la agilidad de la delantera de Barcelona, Oshoala, la fuerza y el equilibrio de Oparanozie, y el entusiasmo y la creatividad de Francisca Ordega son fundamentales para el juego ofensivo del equipo.

Las Súper Falcons juegan un sistema de ataque fluido basado en transiciones rápidas. A pesar de la inagotable Rita Chikwelu, tapando varios huecos en el centro del campo junto a Halimatu Ayinde, deben mejorar la cobertura de los espacios y la defensa necesita mantener una línea defensiva alta.

La defensa se mostró fuerte en el AWCON, concediendo solo un gol a lo largo del torneo, pero los amistosos para la Copa del Mundo revelaron una debilidad en las situaciones en las que quedan mano a mano en el bloque defensivo.

El entrenador

En busca de algo más que el éxito continental, Nigeria recurrió a Thomas Dennerby en enero de 2018 después de que la NFF no pudo llevar al entrenador estadounidense Randy Waldrum. Tuvo que trabajar mucho para ser aceptado, ya que debía reemplazar a una leyenda de las Súper Falcons, Florence Omagbemi, que ganó un título de AWCON y se convirtió en la candidata al Entrenador del Año de FIFA.

Pero el ex entrenador de Suecia tenía un currículum impresionante que probablemente justificaba las acciones de la NFF. Dennerby ha tenido éxito con el equipo, al ganar el título de AWCON y el bronce en la primera Copa WAFU, pero ahora tiene un duro trabajo por delante con el objetivo de sobresalir en el escenario mundial.

La figura

Asisat Oshoala. Después de ganar el Balón de Oro y la Bota de Oro de la FIFA Sub-20 en 2014, Superzee no ha mirado hacia atrás. Ella ha agregado tres premios de Futbolista del Año de Mujeres Africanas, se ha mudado a Liverpool y Arsenal y ahora está en préstamo en Barcelona después de pensar en seguir su carrera en el fútbol de China. Oshoala anotó siete goles en siete partidos de liga para Barcelona y contribuyó al viaje del equipo español a la final de la Liga de Campeones Femenina.

¿Lo sabías?

Rasheedat Ajibade, una de las estrellas jóvenes más brillantes del equipo, también es una exitosa freestyler. Ganó la primera edición del Campeonato Nacional de Estilo Libre de Nigeria y retuvo el título en septiembre de 2018. Además de estilo libre, Ajibade también tuvo éxito como patinadora, al ganar el campeonato de patinaje del estado de Lagos.

Breve historia del fútbol femenino en Nigeria.

El fútbol femenino en Nigeria comenzó a fines de la década de 1960, cuando se jugaba pasivamente en las escuelas y en las calles de las aldeas y las grandes ciudades. En ese momento las niñas se unían a los niños para jugar.

La formación de la Asociación de Organización de Fútbol Femenino de Nigeria en 1978 fue otro gran paso para el fútbol femenino en Nigeria. Aunque pasaron otros seis años antes de que la princesa Bola Jegede organizara el primer campeonato nacional de fútbol femenino y se celebrara en el Estadio Nacional de Lagos.

El equipo nacional femenino comenzó a jugar en 1991 con el Campeonato Africano. Nigeria ganó el título al vencer a Ghana en la final y se clasificó para la Copa Mundial Femenina inaugural en China.

Las Falcons ganaron siete campeonatos continentales consecutivos antes de terminar terceras en 2008. Después de 2008, lograron el cuarto lugar en 2012, les sirvió como interregno en el dominio de Nigeria en el continente. Hasta ahora, el éxito continental no se ha transferido a la Copa del Mundo con la selección nacional de mujeres de Nigeria que ha superado la fase de grupos solo una vez.

Bajo la lupa: qué jugadora puede ser la sorpresa

Onome Ebi. La jugadora de 36 años, que participará en su quinta Copa del Mundo, ha envejecido como un buen vino con su impresionante fuerza y determinación férrea. Es posible que haya perdido un poco de ritmo, pero lo compensa con su habilidad y anticipación en la lectura de juegos. La defensora de Henan Huishang siempre sabe cuándo salir a achicar para detener a los atacantes y cuándo no.

¿Cuál es el objetivo realista para Nigeria en Francia y por qué?

Para un equipo que no ha pasado la etapa de grupos desde 1999, llegar a ubicarse entre los 16 mejores sería un motivo de celebración. Las Súper Falcons están ubicadas en un grupo difícil y bien podrían dejar no clasificarse, pero si son audaces e logran buenas actuaciones, podrían de todas formas no decepcionar

Solomon Fowowe escribe en Guardian Nigeria. Podés seguirlo en Twitter.

Este artículo forma parte de la red de colaboración de la Copa Mundial 2019 de The Guardian, una cooperación entre las mejores organizaciones de medios de los 24 países que disputan el Mundial femenino.