La entrega de The Last Dance, la serie documental sobre Chicago Bulls del 1997-98, separada en capítulos de a dos es una estrategia que mantiene pendiente a los fanáticos. De la vieja escuela, pero evidentemente muy efectiva. Tanto que en el sitio oficial de la NBA para Latinoamérica filtraron un fragmento de lo que se podrá ver en los próximos dos capítulos (3 y 4) y siguen ofreciendo un material increíble, por ejemplo, cómo Dennis Rodman le pidió a Phil Jackson vacaciones en plena temporada , qué le dijo el entrenador y qué reacción tuvo Michael Jordan ante semejante ocurrencia.

Los realizadores del documental se encargaron de darles a Jackson, Jordan, Rodman y Scottie Pippen , un celular a cada uno para que vean la reacciones de sus compañeros cuando contaban la historia en cuestión. La historia cuenta que tras el esfuerzo que hicieron los Bulls para rescatar al equipo del mal momento por no tener a Pippen que estaba afuera del grupo peleando por ser mejor remunerado, Rodman entendió que era momento de pedir un descanso porque su "agotamiento físico estaba al límite..."

Incluso, cuenta Jordan que mientras Pippen estaba afuera del equipo Rodman se comportaba como nunca: "Mientras estaba Dennis afuera del equipo, Dennis era un ciudadano modelo, a tal punto que se estaba volviendo loco. Phil en un entrenamiento se me acerca y me dice que Dennis me quiere decir algo. Entonces, pensé que cuando Dennis tenía algo para decirme no era bueno y no era algo que yo quisiera escuchar. Entonces, me dice que quiere vacaciones y Phil agrega que Dennis necesita tiempo para 'soltarse'".

Ante este escenario, el entrenador sigue la charla con Jordan y la respuesta de MJ fue concreta: "Si alguien necesita vacaciones, ese soy yo. Si le damos vacaciones a Dennis no lo recuperamos más". Y en especial cuando se conoció dónde quería irse a "descansar" Rodman: Las Vegas. "Phil si dejas ir a Las Vegas a Dennis no lo vemos más", cuenta Jordan. Las risas de cada protagonista en el relato de esta historia es increíble y marca cómo vivían las cosas por entonces. A la distancia es una anécdota graciosa.

Entonces, ¿cómo resolvieron la situación? Phil Jackson miró a Rodman y le consultó si 48 horas le alcanzaban como vacaciones. Jordan recuerda que Rodman sabía que no tenía más opciones y que iba considerar cualquier oferta. La respuesta de El Gusano es todo un interrogante y es lo que dejaron en el aire los realizadores de The Last Dance.