Sergio Hernández regresó a la selección de básquetbol y la dirigirá en los Juegos Olímpicos de Tokio

“Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto, ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio”, la despedida que ensayó Fabián Borro, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, para con Sergio Hernández, cuando en noviembre pasado el entrenador renunciaba al cargo de la selección masculina y asumía en Casademont Zaragoza, de la Liga Endesa de España. La sorpresiva salida del club asturiano, hace menos de un mes, alimentó la ilusión del regreso; este miércoles, el vínculo entre el bahiense, de 57 años, y la CABB se reactivó, y el Oveja estará presente en su cuarto certamen olímpico, el tercero como entrenador principal, tras las citas de Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016; en Londres 2012 fue asistente de Julio Lamas.

“No tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. En su momento se juntaron varios casos de Covid-19 entre mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual?”, reflexionó, en una entrevista con la CABB, apenas se reestableció el vínculo. La tarea ya está en marcha, con charlas con los jugadores que están en la NBA y un monitoreo con aquellos que se desempeñan en la LNB, ligas de Europa…

En Tokio, Sergio Hernández cumplirá sus cuartos Juegos Olímpicos, tras las experiencia de Beijing 2008, Río de Janeiro 2016 y Londres 2012, donde fue asistente de Julio Lamas Reuters

El presente de los basquetbolistas argentinos asoma mejor que dos años atrás, cuando se jugó el Mundial de China y la selección resultó subcampeona bajo su estrella. “Tenemos mejores realidades personales: jóvenes que conformaron su explosión, otros no tan jóvenes que dieron un salto enorme de calidad –algunos se metieron definitivamente en la elite mundial- y en el caso de [Luis] Scola, mantiene su singular eterna juventud. Esto me generará más dificultades para elegir a los 12”, resaltó, quien tiene invitación de los Estados Unidos para entrenarse en Las Vegas, rumbo a Japón: “Jugaríamos amistosos con Australia, Nigeria y tal vez España. No hay mejor lugar ni mejores condiciones que las que otorga la NBA”.

Camino a la preparación, quienes conformen la preselección tienen una ventaja: no hay que incorporar una forma de jugar, un estilo, porque hay un sustento que fue la campaña en China. “Hay un know how grande, deberemos hacer más que nada una recuperación de la memoria e incorporar algo nuevo en lo conceptual, pero dentro de la identidad que ya tenemos”, apunta Hernández, que se energizó y renovó la ilusión del básquetbol argentino rumbo a Tokio, donde la selección integrará el Grupo C y tendrá como rivales al anfitrión, España y al ganador del preolímpico de Kaunas.

