Sergio Hernández: su final del ciclo en la selección y el duelo picante con Luka Doncic

Sin vueltas. Con un mensaje claro y directo. Una durísima autocrítica, ni un ápice de excusa. El final claro y la confirmación en su boca. Sergio Hernández, el hombre que condujo a la selección de la Argentina hasta el subcampeonato del mundo en 2019, se alejó del romanticismo. Explicó que el equipo no estuvo a la altura en los Juegos Olímpicos de Tokio y no dejó margen para su posible continuidad, a pesar de que los jugadores manifestaron públicamente que lo quieren seguir teniendo al frente. Y mientras el nombre de Néstor Che García aparece en escena como uno de los favoritos de Fabián Borro, presidente de CAB, el coach profundizó lo ocurrido en Japón.

Una cuota de honestidad brutal y la sensación de haberse entregado por completo por la selección le permite a Sergio Hernández pararse en un lugar crítico respecto a lo que sucedió en los Juegos. De la misma manera que puede sentir que ya se acabó su tiempo en ese cargo: “ Para mí se terminó la etapa en la selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso, y desde ya que va a tener todo mi apoyo”, dijo en una charla con Uno contra Uno.

Sergio Hernández habla de Luka Doncic

Claro que el cierre incómodo, con una producción por debajo de lo esperado, no le impide observar lo positivo que fue su ciclo. Y se permite recordarlo con alegría y hasta con una sonrisa. En ese contexto de tranquilidad por haberse brindado a pleno, Hernández contó cómo fue “sufrir” a Luka Doncic, en el duelo entre la Argentina y Eslovenia, en el debut en los Juegos. Una actuación para la historia en la que el base convirtió 48 puntos. “Nosotros éramos capaces de imaginar lo que podía hacer Luka Doncic, pero no imaginábamos lo que hizo. Por eso decidimos aislarlo, pero no alcanzó”.

Y contó una anécdota puntual sobre el desafiante comportamiento de la estrella de Dallas Mavericks. “Cuando empezó el partido, Luka ve que nosotros empujamos al grande, pasándole por detrás (N. de la R.: una manera de marcar la jugada del pick and roll), y mete el primer triple. Entonces, viene hasta el banco y me dice ‘¿En serio coach me van a defenderme así?’. ‘Sí’, le digo yo… Y él me hizo un gesto como diciéndome ‘Bueno, problema tuyo’. Doncic estaba jugando como un All-Star . Después, Juan Gatti, uno de mis asistentes estaba en la tribuna, le decía a los árbitros que estaba haciendo flopping (simulando una falta). Como no había nadie, se escuchaba todo. Luka pasó cerca de él y le dijo: ‘Eso que estás haciendo es malo para tu equipo, me estás haciendo enojar’. Metió tres triples más y lo volvió a mirar a Juan. Era imposible de parar”.

Sergio Hernández saluda a Luis Scola el último partido con la selección para ambos ARIS MESSINIS - AFP

Once años con la selección y el tiempo del cambio

Si bien hay un cansancio lógico después de cuatro años como entrenador full time del seleccionado, es necesario comprender que son casi 11 en el cargo (fue técnico principal de 2005 hasta 2010 y después volvió en 2015 hasta 2021). Aunque no es la única razón de este desenlace. El final del ciclo de Hernández comenzó a gestarse desde el 19 de diciembre de 2019, cuando Fabián Borro, tomó el control de la CAB en reemplazo de Federico Susbielles. Es una cuestión de base, de pensar el futuro del básquetbol. Allí están en veredas opuestas. Pero Oveja tomó la determinación de continuar en el cargo porque estaban los Juegos Olímpicos por delante, un par de meses antes habían logrado un subcampeonato, los jugadores lo querían a él al frente y principalmente porque tenía firmado un contrato que lo ataba a seguir adelante.

En esta oportunidad su vínculo con la Confederación llegó a su fin y ya nada lo ata. “No hablamos con Sergio sobre su futuro, pasaron muchas cosas con Luis, y no tuvimos reunión de equipo. Espero que siga, es uno de los mejores entrenadores que tuvo la selección Argentina en su historia”, dijo Facundo Campazzo, el líder del equipo. Pero más allá del pedido, que es compartido por el resto de los integrantes del equipo, la decisión está tomada.

“No estuvimos a la altura”

Sabe Hernández que uno de sus sellos es ser completamente directo cuando se trata de analizar su tarea y la del equipo. Su mirada sobre el desempeño del seleccionado en Tokio fue cruda: “ El equipo no estuvo a la altura más allá de los rivales que nos tocaron fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuera la mejor. No estuvimos bien, no alcanzamos a vernos bien ni a encontrar una buena versión nuestra. Trabajamos a destajo, pusimos actitud, garra, todo lo nuestro. Pero ni siquiera cuando terminaban las prácticas nosotros nos veíamos bien. Hablábamos del juego, cómo mejorar y todo, pero interiormente sabíamos que no estábamos encontrando el punto que sabíamos encontrar en otras preparaciones”.

Y continuó: “Confundimos velocidad con apresuramiento; pusimos más energía que ciencia a la hora de defender; estuvimos pasados de revoluciones y no supimos controlar los tiempos en ningún momento. Nos jugó en contra ese ‘upgrade’ que quisimos hacer de China a Tokio”, comentó Hernández.

La conclusión de cómo se siente tras esta última experiencia olímpica, es también una muestra clara de que como entrenador del seleccionado sabe lo importante que fue acompañar la transición post Generación Dorada, que colaboró para formar una nueva identidad. “ Cero culpa, pero sí asumir la responsabilidad y hacer la autocrítica que me corresponde . Tuvimos tres días extras en la Villa después de perder, que nos ayudaron a poder tener ese momento de análisis y reflexión sobre lo que había pasado. Así que me sobró tiempo para analizar”.

Sergio Hernández y la anécdota con Luka Doncic

Entre los errores, admitió que hubo jugadores que no estaban del todo recuperados para jugar y los puso en la cancha, por su historia y por lo valiosos que son para el equipo. “Nosotros somos un equipo que necesita más preparación -explicó Hernández-. Esto que estamos viviendo (la pandemia) no nos permitió prepararnos como queríamos. Nosotros no nos dimos cuenta de que no estábamos como en el Mundial”.

Y apuntó, específicamente a su decisión con dos jugadores. “Pato Garino llevaba mucho tiempo sin jugar y yo no lo leí del modo adecuado. Voy a seguir confiando toda mi vida en él, porque es un crack, pero llegó fuera de forma. Asumí que podía jugar como si estuviera en condiciones óptimas y no fue así. Y lo de Gabriel Deck, que no se pudo sumar al equipo en el comienzo y no se recuperó del todo de Covid... Yo sé que deja secuelas. No se habló de eso, porque Gabi no es de hablar mucho y porque no queríamos poner excusas. Pero la realidad es que Gabi no podía jugar. Hizo un esfuerzo tremendo, pero no estaba a la altura. Esas cosas debí leerlas antes para adaptar el juego a las circunstancias. Sin embargo quise seguir con el plan que tenía desde 2020. Por ese lado, entiendo que eso nos llevó a ser un equipo apresurado”.

Sergio Hernández Eric Gay - AP

Un Hernández auténtico, elocuente, con frescura, sin el estrés de una competencia, siempre pendiente de bajar una idea que enfoque a la selección en primer plano. “Hay que bancar a morir al equipo porque tienen un amor especial por su país, y una ilusión tremenda. Son un ejemplo y un orgullo para Argentina . Es un equipo que va a seguir dando alegrías”.

Necesita la adrenalina de la competencia, siente el deseo vivo de tener un objetivo, le hierve la sangre por ganar. Quiere seguir, no tiene planes, todavía. Pero es lo que necesita. “Hay algunos que ya me quieren retirar. No tengo nada en vista, recién terminan los Juegos, y no tengo propuesta de ningún club. Soy entrenador de básquet y mi futuro seguirá vinculado a eso”.

