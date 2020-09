Facundo Campazzo repite premio. El cordobés fue elegido como el MVP por segundo año consecutivo en el título de Real Madrid que se quedó con la Supercopa española Crédito: Captura TV

Con Facundo Campazzo como gran figura, Real Madrid se consagró una vez más campeón de la Supercopa española de básquetbol, al imponerse a Barcelona por 72 a 67, en la final disputada en Tenerife. El equipo madrileño conquistó el tricampeonato y además alcanzó su séptimo trofeo de esta competencia y es el que más veces la ganó.

El base del seleccionado argentino fue elegido nuevamente como el jugador más valioso de la final en la que firmó una planilla con 21 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 19 de valoración en 34 minutos de juego, además de convertir un doble decisivo cerca del final para guiar a su equipo a la victoria. El cordobés repite el premio individual de la última Supercopa de España. Además, otro dato llamativo del ex Peñarol es que fue el MVP en los últimos cuatro títulos que obtuvo el conjunto merengue.

La final tuvo una fuerte presencia argentina. Además del gran aporte de Campazzo, en Real Madrid Gabriel Deck formó parte de los cinco iniciales y aportó 11 puntos y 3 rebotes. También jugó Nicolás Laprovittola, autor de 2 unidades. Por Barcelona jugó el talentoso Leandro Bolmaro. El futuro del básquetbol argentino convirtió 4 puntos.

El base cordobés recibió por segundo año consecutivo el premio "MVP" en la Supercopa y no sólo lo logró por su planilla, sino también por su contribución en defensa, clave para la obtención de esta final sin espectadores en el Pabellón Santiago Marín, de Tenerife.

Campazzo sigue en el palmarés de jugadores más valiosos en las finales de la Supercopa de España a Luis Scola, vencedor en 2005 y a Pablo Prigioni, en 2008. El base cordobés es el primer jugador nacional en conquistarlo dos veces, y además, de manera consecutiva.

Luego de recibir su premio como MVP por el gran partido que jugó Facundo Campazzo habló en la transmisión oficial: "Estoy muy contento; más allá de los premios personales, conseguir otro título con este equipo es maravilloso. Queríamos ganarlo".

También fue consultado por su futuro, del que se habla mucho por su posible salida a la NBA, pero el cordobés fue determinante: "No quiero pensar más allá de hoy, no sé qué va pasar ni mañana. Disfruto del momento con tranquilidad. Yo estoy dándolo todo aquí en el Real Madrid y por el momento me quedó dando el 100 por ciento acá".

Respecto del partido ante Barcelona, destacó: "A los grandes equipos con tantos jugadores de nombre se les gana con un poco de todo: corazón, intensidad, y sobre todo, buen baloncesto". Luego concluyó: "Esto es mérito de todo el equipo, pudimos acoplarnos a la perfección al mensaje del entrenador Pablo Laso".