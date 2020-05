The Last Dance y un misterio: ¿por qué no aparece Juanita Vanoy, la ex mujer de Michael Jordan? Crédito: Prensa Netflix

El renacimiento del furor por Michael Jordan como "The Last Dance" revivió la efervescencia por uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y los históricos Chicago Bulls de la NBA. A falta de dos capítulos para el desenlace de la exitosa serie, el producto realizado por Netflix revela misterios semana tras semana y a su vez genera interrogantes todos los días. Uno de los últimos fue: ¿por qué no aparece Juanita Vanoy, la ex esposa de MJ?

Lo cierto es que en la serie no hay ni rastros de Vanoy, con la que Jordan estuvo casado 17 años. Juanita y Jordan se conocieron en 1985, cuando Michael recién salía de la universidad y disputaba su primer año en Chicago. Vanoy, la quinta de seis hermanas de una familia humilde del sur de la ciudad, trabajaba en aquel entonces como prestamista en una entidad bancaria. A pesar de que la estrella de la NBA le propuso matrimonio en varias ocasiones, recién se casaron en 1989. Lo hicieron en una capilla de Las Vegas a las tres de la mañana. Juntos tuvieron tres hijos: Jeffrey, Marcus y Jasmine.

"Siempre he escuchado a los periodistas veteranos decir que Juanita era el sabio búho en el hombro de Jordan que evitaba que este mostrara su peor cara. ¿Por qué no está en el documental?, ¿ni una sola mención? Es curioso", se preguntó el periodista Dave Zirin, editor deportivo de The Nation, en Twitter. "Si no quieres a su ex mujer en el documental: ¿por qué tenemos a su madre? ¿Por qué el padre es una figura central? Lo son porque la familia importa, conviven con ellos, son el otro lado de las estrellas", enfatizó el periodista Damon Amendolara en CBS Radio.

Jason Heir, director de "The Last Dance", se pronunció sobre el asunto: "no estaba interesado en la opinión ni de sus esposas ni de sus hijos. Tuvimos a los narradores que queríamos y creo que hemos contado la historia desde todos los puntos de vista", dijo. Aquí surge una controversia, porque Marcus, uno de los hijos de Jordan, dijo en las redes sociales que sí fue entrevistado y que esperaba que pongan el testimonio sobre su padre.

Nadie ha podido responder con claridad acerca de la ausencia de Vanoy, pero a los espectadores les llamó la atención dada la relevancia de la mujer. Sorprende que únicamente aparezca en un par de planos. Sin embargo, sí lo hacen la madre de Jordan, su hermano e incluso ex parejas de otros jugadores del equipo (Carmen Electra, la ex esposa de Dennis Rodman). "Seamos honestos, Vanoy no forma parte de 'The Last Dance' para proteger a Michael. O ella no quiso hacerlo, o Michael no quiso que lo hiciera. Es un vacío significativo. No hay duda", añade Amendolara.

Jason Hehir, el director, aseguró que "no estaba interesado en entrevistar a Juanita Vanoy". Fuente: LA NACION

Juanita presentó los papeles del divorcio en 2002, alegando diferencias irreconciliables con MJ, aunque durante años los medios se habían hecho eco de diversas infidelidades del jugador. La separación se oficializó en 2006, de común acuerdo y de forma amistosa. El jugador se comprometía a pagar a su ya ex mujer cerca de 168 millones de dólares de la época. Un año después, Jordan se casó su esposa actual, la modelo cubana Yvette Prieto. Esta última tampoco brindó su testimonio en la exitosa serie.

En tanto que Juanita recibió ofertas para participar en diferentes realities y para hablar sobre su relación con Jordan pero las ha rechazado todas. "The Last Dance" atesoró 106 entrevistas, 10.000 horas de imágenes y 5.000 páginas de guión para ilustrar los diez episodios. Pero no son pocos los que se repiten la pregunta: ¿dónde está Vanoy?