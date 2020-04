Kukoc, en acción durante su época en Chicago Bulls

25 de abril de 2020 • 12:56

"The Last Dance", la serie documental sobre Michael Jordan y Chicago Bulls en la etapa 1997-1998, mantiene pendientes a los fanáticos. Sin embargo, apenas en su comienzo ha generado diversas opiniones y muchísimas reacciones. Una de ellas fue la de Toni Kukoc, uno de los jugadores más relevantes de aquel equipo y parte de la gesta en la conquista del sexto anillo. "No sé por qué hay que buscar lo oscuro", dijo el croata.

Kukoc salió en defensa el ex manager general de los Bulls, Jerry Krause. "Espero que los próximos episodios sean más brillantes. O, por lo menos, que se vea la parte de celebración en vez de echar las culpas o preguntarse por qué no se ganaron diez títulos. El mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sé por qué hay gente a la que le molesta", sostuvo el croata en una entrevista con NBC.

En varios fragmentos pueden apreciarse las diferencias entre el manager general de los Bulls, Krause, y el entrenador Phil Jackson. Pero, además, el directivo tuvo enfrentamientos con Jordan y Scottie Pippen. En definitiva, a Krause se lo señala como el "villano del documental". "Jerry siempre me decía lo mismo: 'No tienes ni idea de lo que tenemos: un entrenador increíble, buenos veteranos como John Paxson y Bill Cartwright, dos superatletas como Jordan y Pippen. Se lo pasaba bien hablando de todos ellos, lo disfrutaba. Nunca decía: 'Yo he construido este equipo, yo he hecho esto y aquello'. No. Siempre lo hacía poniendo en valor a los Bulls como organización. La gente que no estaba allí ya asume una opinión: 'Su ego se metió por medio y por eso destrozó la dinastía'. Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo", dijo Kukoc muy enojado.

"The Last Dance" transmitió hasta ahora dos de los 10 capítulos que ofrecerán. ESPN informó que se trata del documental más visto de los que la señal ha producido hasta ahora. El día de su estreno, en Estados Unidos, los dos primeros episodios tuvieron una audiencia de 12,1 millones de espectadores.

El documental, todo un suceso, incluye entrevistas con exjugadores de los Bulls, además de testimonios de personalidades como Barack Obama, Bill Clinton, Magic Johnson, Kobe Bryant, Justin Timberlake, Steve Kerr, Phil Jackson y Pippen. "Krause ya no está con nosotros, pero ni siquiera quiero decir que él ya no se puede defender. ¡No hay nada de lo que se tenga que defender! Es el GM de un equipo que fue campeón seis veces. Que me digan cinco personas más en el mundo que lo hayan hecho en cualquier deporte", siguió Kukoc.

El ex jugador croata, en pleno éxito de los Bulls, también mantuvo sus discrepancias con la dupla Jordan-Pippen. Kukoc llegó a Chicago con el cartel del mejor jugador fuera de la NBA y numerosos títulos continentales bajo el brazo. Sin embargo, en el equipo tuvo un rol secundario. Quienes siguieron de cerca las campañas sostienen que las dos máximas estrellas de aquel equipo sentían cierta "antipatía" por el croata.

Y se recuerda un episodio muy singular, el día que Pippen y Jordan machacaron a Kukoc en la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El croata -ya había sido drafteado en la NBA- era la figura europea del momento. "Chicos, esta noche, nadie más que Scottie y yo vamos a defender a Kukoc. Voy a defenderlo para hundirlo por debajo del suelo", explicó Jordan en el ómnibus antes de llegar al estadio. "Al final del partido conocía incluso el color de sus calzoncillos", exclamó Pippen. Así, en el juego por la medalla dorada, Estados Unidos aplastó a Croacia por 117-85 y llevaron a Kukoc a jugar su peor partido en el básquetbol FIBA. "No estábamos jugando contra Toni. Estábamos jugando contra Jerry Krause en un uniforme de Croacia", dijo Jordan.

"The Last Dance", con más de 500 horas de video y que profundizará en la temporada 1997-1998 (la última de Jordan con Chicago Bulls), fue dirigido por Jason Hehir, que ha trabajado en proyectos como 30 for 30, The 85 Bears y un documental para HBO alrededor de la vida del luchador André "The Giant".