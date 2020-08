Bianca Gascoigne suele subir fotos, en bikini o ropa interior, a su cuenta de Instagram que tiene más de 300.000 seguidores Crédito: Instagram

Hace meses que Paul Gascoigne, el exjugador de la selección de Inglaterra, no aparece en los titulares de los diarios del mundo por su desordenada vida fuera del fútbol ni por su adicción al alcohol. Pero una integrante de su familia fue noticia en las últimas horas y generó un gran revuelo en las redes sociales.

Bianca Gascoinge, hija de la leyenda inglesa, es una reconocida influencerque generó un enorme alboroto con sus publicaciones de Instagram en las que aparece con poca ropa.

Bianca dejó boquiabiertos a sus fanáticos con la última imagen que compartió en sus redes sociales. La hija del astro inglés, que participó en algunos realitys televisivos, mostró cómo disfruta de sus vacaciones con una foto en dónde se la puede ver con un atrevido bikini en un jacuzzi.

"No hay mejor fiesta que una fiesta en un jacuzzi", escribió Bianca en la imagen en la que sostiene una copa de vino. La fotografía de Bianca Gascoigne recibió más de 7500 "me gusta" y sus seguidores no dudaron en elogiar a la influente a la que le lanzaron una catarata de alabanzas.

Paul Gascoigne, el exjugador de la Selección de Inglaterra, junto a su hija Bianca Crédito: Instagram

La hija del exfutbolista suele subir fotos, en traje de baño o ropa interior, a su cuenta de Instagram que tiene más de 300.000 seguidores.

El pasado de Gascoigne como astro del fútbol

Gascoigne sufría de una condición conocida como síndrome de Tourette lo cual le provocaba exabruptos de agresión. Combinado con un alcoholismo sin límites, la llegada de la fama y el dinero solo exacerbaron los síntomas.

Su mujer Sheryl, quien luego se convirtió en una celebridad por las propias, contó los años de sufrimiento conviviendo con alguien con problemas de salud mental tan extremos, pero nunca dejó de quererlo y apoyarlo y acompañarlo.

Con el tiempo llegaron el divorcio y la quiebra y las internaciones más agónicas. Todo se desarrolló en forma de libreto abierto, rigurosamente reportado, comentado, y difundido. Fuimos testigos en cámara lenta de cómo se estrelló, literalmente, la prometedora estrella.