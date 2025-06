Boca en el Mundial de Clubes, en vivo: cuándo juega y las últimas noticias

Boca igualó 2 a 2 al Benfica el lunes en el duelo correspondiente a la primera fecha del grupo C. Empezó ganando, sin embargo, no supo rematar. Se imponía por los goles de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia, pero no aguantó y los europeos igualaron con un penal de Ángel Di María y un cabezazo de Nicolás Otamendi.

Amargo debut de Boca ante Benfica Rebecca Blackwell - AP