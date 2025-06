El posteo de la FIFA que desató la polémica acerca del gol de Miguel Merentiel en Boca-Benfica

Un posteo de la FIFA en su cuenta oficial desató la controversia. Un detalle que no se había advertido y que, incluso, tampoco fue detectado por el videoarbitraje del choque entre Boca y Benfica. Mientras a Miguel Merentiel le otorgaron el primer tanto del conjunto xeneize en el Mundial de Clubes contra el equipo portugués y además lo distinguieron con el premio al mejor jugador del partido, por ejemplo, por su anticipo contra Nicolás Otamendi, apareció un video en el que se advierte que en realidad quien conecta con el balón es el defensor argentino de Benfica y no el delantero uruguayo.

La acción comenzó con Lautaro Blanco que armó una gran jugada lanzado como extremo izquierdo: le tiró un caño a Florentino Luis y sacó un centro a ras de piso que aprovechó Merentiel en el área, ya que apareció para ganarle la posición a Otamendi, para dejar parado al arquero ucraniano Anatoliy Trubin.

Si bien el atacante charrúa salió festejando, la cuenta oficial de X del Mundial de Clubes de la FIFA subió el video del supuesto gol de Merentiel en cámara lenta y allí se advierte con más detenimiento y detalle que en realidad Nicolás Otamendi es quien desvía la pelota, por lo cual es en contra. Sin embargo, el árbitro, César Ramos, en el vértigo de la acción, le dio el gol al delantero del conjunto de la Ribera.

Lo más curioso del caso es que no es un posteo de la FIFA en el que busca demostrar que el gol no lo convierte Merentiel, sino que se trató de una publicación para resaltar la conquista del equipo de Miguel Russo, ya que acompañando al video escribieron: "The Boca way. Caño + Gol“.

Más allá de esta publicación, hasta el momento no hubo ningún comunicado oficial de a FIFA al respecto. No obstante, hay un protocolo a seguir en este tipo de casos, aunque no es muy claro. En primera instancia, si la FIFA detecta un error en el goleador registrado en la planilla de un partido, generalmente procederá a corregirlo en los registros oficiales. No se considera una falta grave que amerite sanciones automáticas como la pérdida del encuentro, pero sí se debe arreglar para reflejar la realidad del juego.

Para buscar un antecedente, hay que remontarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En la segunda fecha del grupo H, Portugal le ganó 2-0 a Uruguay con dos tantos de Bruno Fernandes. Sin embargo, el primer gol complicó a la FIFA, ya que es una jugada en la que el volante ofensivo envió un centro y que parecía que Cristiano Ronaldo la rozó hacía la red.

Sin embargo, se descubrió que el delantero no la tocó, por lo cual el ente madre tuvo que rectificar en los registros del partido horas después y convalidar la anotación para Bruno Fernandes.

Un encuentro decisivo

Desde hace tres días, Boca tiene la mente puesta en Bayern Munich, un partido crucial par el destino del equipo en el Grupo C, teniendo en cuenta que en la última fecha se medirá ante el más débil de la zona, Auckland City. Con bajas obligadas, pero con la confianza renovada tras la imagen del primer tiempo ante Benfica, el equipo xeneize buscará dar otro paso en uno de los grupos más parejos del Mundial de Clubes. No estarán Nicolás Figal ni Ander Herrera-expulsados- y se siguió de cerca la evolución de Merentiel, quien salió acalambrado en la segunda mitad pero confía en llegar bien al próximo encuentro.

Una probable formación indica que Boca se alinearía ante los alemanes con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenó no Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

El saludo final de Boca tras el buen empate ante Benfica Rebecca Blackwell - AP

El director técnico se quedó hasta la madrugada del martes mirando la repetición del partido con Benfica, tomando nota con sus colaboradores sobre los puntos flojos y las virtudes del equipo. Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se encargaron del análisis del rival de la segunda fecha. No hay mucho que sorprenda: el poderío de Bayern es abrumador. Pero Boca no pierde la fe. El foco está puesto en repetir lo hecho en el primer tiempo frente al cuadro portugués y en poner en aprietos a uno de los equipos que alcanzaron los cuartos de final en la última Champions League.

Lo primero que deberá resolver Russo es si mantiene el esquema que utilizó contra las Águilas o si apuesta por un planteo más conservador. Porque si bien Rodrigo Battaglia fue una de las figuras del debut como mediocampista central, también puede retroceder unos metros y jugar como defensor central junto a Ayrton Costa, liberando así un lugar en la mitad de la cancha. De hecho, ante el conjunto portugués se lo vio alternar entre las dos funciones: para sumarse al circuito de juego como volante y defender como zaguero, completando una línea de cinco.