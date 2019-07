Hurtado, Mac Allister y Salvio, antes de la presentación Crédito: @BocaJrs

19 de julio de 2019 • 14:48

Con Daniel Angelici a la cabeza, Boca presentó en la Bombonera a sus tres refuerzos en la semana previa al reinicio de la Copa Libertadores en la que el Xeneize deberá afrontar los octavos de final frente a Atlético Paranaense, a quien deberá visitar el próximo miércoles en Curitiba.

Jan Hurtado, Alexis Mac Allister y Eduardo Salvio, las nuevas caras del Xeneize hablaron e hicieron referencia a lo que sintieron al arribar al club. Salvio, exLanús y Benfica, manifestó: "Es el mejor regalo para mi mamá tenerme acá, muy cerca. Ella sabe que cumplo un sueño en vestir estos colores". Por su parte Mac Allister, el exArgentinos, mostró su felicidad, contó que es hincha de Boca y aclaró: "No vengo a pasear ni nada por el estilo, quiero jugar y hacer historia en este club".

En tanto, el venezolano Hurtado afirmó sobre su chance de pasar a Europa, pero que el Xeneize lo sedujo más: "quería tener más minutos en la Argentina, tener más experiencia y aprender. Me va a ayudar mucho para mi formación y para mi carrera. Llego a un lindo club".

Además los tres hicieron mención a lo futbolístico y declararon que ya charlaron con Alfaro. Mac Allister le comentó al entrenador sobre la posición en la que más cómodo se siente: "Me gusta detrás del nueve, mi posición original pero podía estar de doble 5 o por izquierda". Mientras que Salvio expresó que su diálogo no fue tanto desde lo táctico, sino a lo que él quiere del equipo: "En estos días me iré incorporando mejor al juego que quiere él, sus ideas que tiene conmigo".

Además, el presidente del club Daniel Angelici también tomó la palabra y ya dio por hecha la llegada del italiano Daniele De Rossi al club: "fue una gestión que hizo Nicolás Burdisso, Daniele quiere terminar su carrera en Boca, y en los próximos días estará viajando para la Argentina".

Angelici también se refirió a las transferencias de Benedetto y Nandez: "El Olympique de Marsella mandó una nueva propuesta Benedetto que hoy vamos a revisar. No hay nada cerrado ni avanzado". En cuánto al pase del uruguayo dijo: "es la única venta que está cerca, es la posibilidad mas concreta, si llega la propuesta como se habló, Boca aceptará".