Max Verstappen ironizó sobre la nueva Fórmula 1: “Cambio ese simulador por el Mario Kart”

Las críticas al nuevo reglamento técnico de la Formula 1 continúan acumulándose dentro del paddock. Varios pilotos manifestaron su incomodidad con el rumbo que tomó la categoría, donde la gestión de energía del motor y de la batería parece tener más peso que el propio talento al volante. En ese contexto, Max Verstappen volvió a expresar su descontento y lo hizo con una dosis de ironía que rápidamente se volvió viral.

Durante la conferencia oficial organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la previa del Gran Premio de China, el piloto neerlandés compartió mesa con Alex Albon y Gabriel Bortoleto. Allí fue consultado sobre la importancia del simulador para adaptarse a los nuevos monoplazas, cuyo funcionamiento exige una gestión cada vez más precisa de la energía eléctrica. Y la respuesta del tricampeón mundial sorprendió por su tono burlón.

Verstappen chocó durante la clasificación del primer GP de la temporada 2026; no tenía un accidente desde 2019 PAUL CROCK� - AFP�

“Encontré una solución más barata: cambiar mi simulador por una Nintendo Switch y jugar al Mario Kart. Me va bien con los honguitos, pero no tanto con los caparazones”, comentó entre risas.

La broma continuó cuando Bortoleto le preguntó por otro de los elementos clásicos del videojuego de la plataforma Nintendo Switch. “¿Y el cohete?”, lanzó el brasileño. Verstappen siguió el juego: “No, todavía no está el cohete… Pero llegará”.

Detrás del humor, sin embargo, se esconde una crítica que el piloto de Red Bull Racing viene sosteniendo desde hace meses: la sensación de que el nuevo reglamento redujo el protagonismo del piloto en favor de una compleja administración de la energía del motor.

Una imagen del Mario Kart, el juego creado por Shigeru Miyamoto que es furor en la Nintendo Switch

¿Se modifican las reglas?

El neerlandés reconoció que mantiene conversaciones con la FIA y con la Formula One Management para introducir cambios que mejoren el espectáculo.

“Hablé con la FOM y la FIA y estamos trabajando hacia algo que espero que mejore todo”, explicó.

Verstappen dejó claro que no se siente resignado frente al rumbo actual de la categoría y que confía en que puedan implementarse ajustes en el reglamento en el corto plazo.

“Sin duda no estoy resignado para los próximos años. Espero que para el año que viene podamos dar un buen salto adelante. Hay algunas opciones que estamos debatiendo”, señaló.

Verstappen ríe junto a Colapinto y Sergio Checo Pérez Peter Fox - Getty Images AsiaPac

Más allá de las discusiones técnicas, el piloto también admitió que actualmente encuentra mayor disfrute en otras disciplinas del automovilismo.

Entre ellas aparece el mundo de la resistencia, donde planea ampliar su participación en los próximos años. De hecho, confirmó que competirá en las 24 horas de Nürburgring, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

“Es una de las mejores carreras del mundo. Muchos amigos la corrieron y dicen que es una experiencia increíble”, explicó.

Verstappen también mencionó su interés en disputar otras competencias emblemáticas como las 24 Horas de Le Mans o carreras en circuitos históricos como Spa-Francorchamps.

“El ambiente es distinto, quizá más de la vieja escuela y con menos política. Eso es algo que disfruto mucho”, comentó.

Verstappen fue campeón mundial de la Fórmula 1 en 2021, 2022, 2023 y 2024 Clive Rose - Getty Images Europe

A pesar de su descontento con el rumbo actual de la Fórmula 1, Verstappen descartó una salida inmediata de la categoría. El piloto respondió así a los comentarios del CEO de la F1, Stefano Domenicali, quien recientemente aseguró que no imagina al neerlandés alejándose del campeonato en el corto plazo.

“No quiero irme, no realmente. Ojalá pueda divertirme algo más”, afirmó Verstappen. Sus palabras reflejan una relación ambigua con la categoría: por un lado, cuestiona la dirección técnica y política de la Fórmula 1; por otro, mantiene su compromiso con el equipo y con el desarrollo de los motores.

“Es extraño: no disfruto tanto del coche, pero sí del trabajo con el equipo y con el departamento de motores”, compartió.