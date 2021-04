Boca tiene una “oficina china” en la Bombonera: para qué está y qué significa

Desde que comenzó el año, el presidente de Boca Jorge Amor Ameal posteó 25 tuits en su cuenta. Pero hay uno que sobresale entre la lógica celebración de logros deportivos, la divulgación de información institucional, la bienvenida a refuerzos y la salutación especial ante el fallecimiento del padre de Carlos Tevez.

“Les deseo un muy feliz año nuevo chino. Xin Nian Kuai Le”, dijo el dirigente el 11 de febrero a las 12.58. No solo lo escribió. También se animó a decirlo, en medio de un video de 35 segundos en el que la institución saludó a la distancia al país oriental. “Boca Juniors los recibe a ustedes con los brazos abiertos”, agregó entonces Ameal.

Les deseo un muy feliz año nuevo chino. Xin Nian Kuai Le. pic.twitter.com/9wwPkEX0QL — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) February 11, 2021

Nada fue casualidad. Según pudo confirmar LA NACION, el club de la Ribera destinó una de las oficinas de la Bombonera (más específicamente dentro del área donde se desenvuelve el personal de Prensa) a “un espacio de trabajo para mantener relaciones institucionales con el territorio chino”.

“Armamos una oficina que se va a encargar de tener lazos directos con China”, cuentan desde las entrañas de la Comisión Directiva. Y amplían: “Incluye todo tipos de actividades culturales, deportivas y económicas con gente del sector privado chino”. Y ponen especial énfasis en este aspecto y piden dejarlo en claro: “No hay ninguna relación directa entre Boca y el gobierno de China”.

Según cuentan desde la mesa chica de la CD, el convenio prevé escuelas de futbol de Boca en suelo chino, partidos amistosos y el envío periódico de indumentaria oficial azul y oro.

Esa misma voz destaca: “ Son varias las cosas que podemos hacer con China. Y todas serán manejadas por gente nuestra y con representación directa .”

Pero hay más información, que manejan con muchísima cautela porque nada está sellado ni acordado. Dentro de ese vínculo hay un par de entidades financieras que están enfocadas en intentar conseguir el dinero necesario para dar dos pasos: comprar las propiedades que forman parte de las dos manzanas que se ubican sobre la calle Del Valle Iberlucea, detrás de los palcos nuevos del estadio, y luego llevar adelante la reforma de la Bombonera .

“Es un sinsentido pensar que el gobierno chino ya envió plata para ampliar el estadio. No es verdad. En cambio, sí es cierto que hay un espacio de trabajo para mantener relaciones institucionales con ese país. Todo lo que le agreguemos a esa información, es mentira”, analiza y reconoce Carlos Navarro, hombre cercano a Ameal y responsable del Departamento de Obras de Boca. Sobre la reforma, resalta: “Bombonera 360 es remodelación y ampliación. Hoy estamos en la etapa de remodelación. El club va a comunicar puntualmente cada acción con previsibilidad. Cuando el presidente informe sobre esto será sobre algo concreto. No va a decir algo que no tenga sustento. Sería poco serio. Estamos avanzando, pero queremos ser cautos.”

Las últimas declaraciones al respecto del presidente xeneize fueron en la misma sintonía: cautela y serenidad. “Soy muy optimista. Muy. Estamos trabajando en el argumento económico y vamos muy bien. Lo vamos a anunciar cuando esté confirmado”, dijo hace unas semanas.

De acuerdo a información a la que accedió LA NACION, primero hubo una idea de que dos directivos viajasen a China para sellar estos acuerdos: Pero se descartó por la pandemia. La segunda alternativa fue hacer una reunión virtual, que se soslayó cuando Ameal se contagió de Coronavirus y hasta el momento no se reprogramó.

El vínculo entre Boca y China data de varios años y no es tan lejano como marca la distancia geográfica. De hecho, esa relación hizo que en otra época Carlos Tevez termine jugando la Superliga de ese país durante 2017, algo que generó malestar dentro del plantel que entonces conducía Guillermo Barros Schelotto. Sobre todo, por las maneras en las que el Apache se despidió de sus compañeros y los hinchas: un video.

¿LA MITAD MÁS UNO EN EL MUNDO? 🔵🔶



Tras varios intentos por llevarlo a cabo, finalmente se presentó la Peña de Boca en China 📱🇨🇳 con este vídeo



¿Te lo vas a perder? 🤔 #MktR pic.twitter.com/j66Vho6SM6 — Marketing Registrado (@MktRegistrado) November 26, 2019

Incluso, en noviembre de 2019, y después de un año de gestiones, se inauguró la primera Peña en suelo oriental. Se llama China es de Boca y está ubicado en la zona de Fujián. “Ofrecemos un museo del club, un espacio para mirar los partidos en pantalla gigante y un Boca Shop, entre otras cosas. Pero lo más importante es inculcarles a Boca y el fútbol argentino a jóvenes y adolescentes chinos” le contó al diario Clarín Lin Xue Yun, ideólogo del proyecto, que ahora tiene 44 años y que a los 17 vivió en la Argentina, trabajó en un tenedor libre y lo que más lo marcó de su estadía en Buenos Aires fue ir a la Bombonera.

Las relaciones institucionales entre clubes de diferentes países suelen servir precisamente para lo que busca el club de la Ribera con este acuerdo: potenciar la marca Boca, afianzar la figura de Socio Internacional y generar ingresos económicos en una moneda más fuerte que el devaluado peso argentino.