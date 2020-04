Floyd Mayweather salió a andar en bicicleta con un grupo de personas por las calles de Los Ángeles Crédito: TMZ Sports

22 de abril de 2020 • 00:01

Mientras que en los Estados Unidos la pandemia del coronavirus golpea fuerte, siendo uno de los países más afectados con casi 800.000 infectados y más de 42.000 muertes, una de sus leyendas del boxeo ha violado el confinamiento en su lugar de residencia. Se trata de Floyd Mayweather, al que TMZ Sports lo captó andando en bicicleta "con amigos y familiares por las calles de Los Ángeles", donde está vigente una cuarentena obligatoria hasta al menos el 15 de mayo.

El ex campeón mundial de boxeo en cinco categorías, que se retiró en 2017 con un invicto de 50 peleas, se mostró sonriente y desafiante junto a un grupo en el que la mayoría de los que iban pedaleando junto con él sí llevaban barbijos. En cambio, Mayweather, de 43 años, era quien estaba al frente del grupo y uno de los pocos que no usaba ningún tipo de protección, mientras se extienden las recomendaciones sanitarias de evitar salir. Incluso, se ve un agente con la mascarilla puesta y hablando por un comunicador en ese instante, se presume que para alertar por el grupo girando en la calle.

Ya en los últimos días, el ex boxeador había irritado a sus seguidores al publicar en su red social una foto en la que aseguraba estar jugando un partido de póker en su avión privado, y se veían varios fajos de dólares sobre una mesa junto a la ventanilla. Poco antes, Mayweather también se había mostrado entrenando a un sobrino de 14 años en un gimnasio.

"En una época en la que debemos distanciarnos de los demás, he reflexionado sobre cómo quiero hacer la diferencia en las vidas de las personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Quiero causar un impacto en quienes me rodean y permitirles ver su potencial", escribió Floyd aquella tarde. Con el paso de los días, otros deportistas también recomendaron el aislamiento y tomar conciencia del contexto mundial. Pero esta vez, Mayweather no hizo lo que pregonaba y fue registrado por las cámaras en una travesura que no está recomendada por las autoridades.