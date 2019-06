El mundo habla de Ruiz tras la electrizante victoria ante Joshua Fuente: Reuters - Crédito: Andrew Couldridge

3 de junio de 2019 • 18:00

Andy Ruiz Jr. conmocionó al mundo en la noche del sábado y se mantiene como protagonista en los principales medios del mundo. El boxeador de ascendencia mexicana, el primer campeón pesado de su rica tradición en el pugilismo, obró un milagro inesperado tras vencer a Anthony Joshua, campeón AMB, FIB y OMB de la categoría, por nocaut en el séptimo round.

Con el correr de las horas van apareciendo nuevos detalles que no hacen más que agigantar la narrativa del Destroyer, apodo con el que se conoce al impensado héroe azteca. En el descanso entre el sexto y el séptimo asalto, el boxeador se sentó en el banco ubicado en su esquina y dialogó con su padre, Andrés Ruiz, que formaba parte de su rincón junto al entrenador Manny Robles.

"Se me salía el corazón en el sexto round. Yo estaba en la esquina y le dije: '¡Hazlo por tu hijo! No lo puedes dejar vivir más, tienes que noquearlo, sal a acabarlo', y lo hice enojar", reveló su papá, con pasado como obrero de la construcción y una pieza fundamental para alejar a su hijo de las calles y alentarlo a convertirse en boxeador cuando la posibilidad de conquistar un título aún era una utopía.

La respuesta de Ruiz Jr. fue contundente: "Él me dijo: 'Ok, ok, ahorita lo voy a noquear', y fue cuando salió y lo acabó. Le dije: 'Ya vámonos a la casa, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos para terminar todo esto'. Salió y lo acabó", confesó Ruiz padre.

Su impactante triunfo despertó la admiración de diferentes figuras del deporte. La historia del El David que venció a Goliat generó que otras estrellas del boxeo, de la UFC e incluso de otros rubros y disciplinas se deshicieran en elogios hacia él. Sylvester Stallone, quien le da vida a Rocky Balboa desde 1976, escribió en su cuenta de Instagram: "Andy Ruiz, el Rocky mexicano. Un logro increíble".

El paralelismo entre Rocky y Ruiz es evidente: los dos se ganaron una oportunidad inesperada por causas ajenas que les permitió enfrentarse al campeón de los pesados en una noche en la que enmudecieron al mundo con su actuación. Rocky Balboa recibió su chance a cinco semanas del combate, después de que McLee Green, rival de Apollo Creed, se quebrara su mano. Ruiz rogó por la pelea mediante un mensaje de Instagram tras conocerse la baja de Jarrell Miller por doping y fue elegido a cuatro semanas de la pelea en el Madison Square Garden.

Pero como la realidad supera a la ficción, el desenlace de ambas historias fue diferente: mientras Rocky cayó por puntos frente a Creed en el primero de sus dos combates, Ruiz noqueó a Joshua, le arrebató sus tres títulos y hundió a una de las estrellas de la división en un guión histórico. La revancha frente a Joshua, seguramente en Gran Bretaña, podría ser la continuación de la saga.