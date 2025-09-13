En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy

El combate entre los múltiples campeones será el central de una velada que iniciará a las 22 de la Argentina y elevó la expectativa de los fanáticos
“La pelea del año”. Una simple frase puede definir expectativas. O ponerlas en aumento. O las dos cosas. Y eso es lo que sucedió con el enfrentamiento que protagonizarán en la medianoche de este sábado Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, que concentrará las miradas de los fanáticos. El mexicano y el estadounidense se verán las caras en Las Vegas, con los cuatro cetros supermedianos del primero en juego. El combate no tendrá televisión en vivo en la Argentina. Solo se podrá ver ver vía streaming, en una producción exclusiva de Netflix.
‘Canelo’ apostó por tirar sobre el cuadrilátero la unificación de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), razón por la que su oponente debió subir un par de categorías para combatir con él.
Se trata de un verdadero duelo entre dos de los grandísimos boxeadores del momento (aunque ‘Canelo’ ya puede considerarse leyenda viva). El mexicano, de 35 años, tiene un récord de 63 triunfos, dos empates y dos derrotas, con un total de 39 nocauts en toda su carrera, por lo que buscará estirar su legado en la historia más gloriosa del boxeo. Crawford, de 37, está invicto con 41 victorias, 31 de ellas por KO. Es cuádruple campeón del cetro mediano Jr. de la AMB y OMB.
Cartelera completa
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del CMB.
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.
- Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, peso supermediano por la unificación de los cuatro títulos mundiales: CMB, AMB, OMB Y FIB
Cómo ver online ‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford
La transmisión de todo el evento, que iniciará a las 22 (horario argentino), se podrá seguir en vivo únicamente por streaming a través de Netflix, de manera exclusiva para suscriptores y sin cargos extra de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés), según confirmó la plataforma. Allí se lanzó un documental previo sobre la pelea que también está disponible. Se llama Cuenta atrás y destaca la trayectoria de ambos boxeadores y cómo se preparan para su próximo combate.
- Netflix.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, para defender los títulos de la categoría supermediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 2.52 que se repagan por un hipotético triunfo de Terence Crawford. El empate, por su parte, cotiza cerca de 18.00.
