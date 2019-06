Joshua y Ruiz van por todo, como David y Goliat

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 23:59

La escena bíblica sigue siendo estremecedora y no pierde interés cada vez que se convierte en una metáfora pugilística. Del mismo modo que un joven diminuto y valiente como David, con una honda y cinco piedras, defendió la supremacía de Israel, sacando de combate definitivamente al gigante filisteo Goliat; esta noche, lejos de la mitológica y muy cerca del ambicioso "sueño americano", un californiano, Andy Ruiz, hijo de mexicanos, siempre excedido de peso y con una silueta atlética que intercala lo grotesco con lo risueño, intentará con sus 115 kilos distribuidos en 1.88 metros de altura, destronar al gigante británico Anthony Joshua (1.98 metros), campeón y divo de la máxima categoría: AMB - FIB - OMB .

El combate, en el Madison Square Garden de Nueva York, que televisará Space a partir de las 22, constituye uno de los puntos más atractivos de la división de los completos. Tras el K.O. conseguido por el norteamericano Deontay Wilder, campeón (CMB), de 2.01 metros, en solo 137 segundos, sobre Dominic Breazeale, hace dos semanas, en Brooklyn, no quedan muchas variantes sobre lo que Joshua deberá hacer para no perder acciones y determinar quién es el mejor del momento. Deberá lucir, convencer y noquear rápido, inmerso en una presión absoluta ¿Podrá hacerlo?

La competencia entre Wilder y Joshua, fue interrumpida por el resurgimiento de otro gigantón: Tyson Fury, un gitano británico de 2.06 metros, que cuando nadie lo esperaba se acopló en este trío tras empatar con Wilder, el año último y debutará el 15 del corriente en el casino MGM de Las Vegas ante el ignoto alemán Tom Schwaez.

La realidad de los más cotizados es interesante pero el gran interrogante del presente lo marca Ruiz. ¿Quién es? y ¿cómo llegó a esta oportunidad?

Andrés Ruiz Ponce tiene 32 años, nació en el condado El Imperial, donde viven 12.000 habitantes. No le fue fácil convencer a los críticos deportivos con su físico particular, en donde la grasa prevalece sobre los músculos y sus tetillas flácidas distan de la tonicidad exigible a un atleta de elite. Sin embargo, tras perder en un fallo localista con el neozelandés Joseph Parker, por el cetro (OMB), modificó gran parte de los conceptos vertidos sobre sus límites. Aprovechó el desliz de su colega Jarrel Miller, quién debía combatir con Joshua pero no aprobó los exámenes antidoping y aceptó reemplazarlo sin vacilar.

Del mismo modo que, en 1939, el célebre Tony Galento, de solo 1,75 metros y todos los kilos de más, mandaba al mítico Joe Louis a la lona del Yankee Stadium, de Nueva York, en un capítulo inolvidable del boxeo -pese a ser noqueado en el round siguiente- el inefable Ruiz, buscará repetir esta fábula. Intentará imponerse a la lógica, lo proyecta: "No favorito" 33 a 1 en las apuestas, borrando parte de un pasado juvenil en donde golpear policías constituía su pasatiempo favorito.

Los relatos y las narrativas llenas de utopías y quimeras son las que adornan las crónicas más festivas del boxeo. Esta es una de ellas que, indefectiblemente, chocará con la realidad que ejerce la figura de un campeón como Joshua, de 29 años, ganador de sus 22 peleas (21 K.O.), titular de la corona desde 2016, con seis defensas exitosas y un K.O. sobre Wladimir Kltischko, que contará con el apoyo de 6000 británicos que llegarán a Nueva York para verlo victorioso, aferrándose a la realidad, más allá de esta crónica plagada de fantasías.