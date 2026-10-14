Murió Jorge “Locomotora” Castro: reacciones y mensajes de despedida al excampeón mundial de boxeo

En el último tiempo, Castro tuvo participaciones en programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Desde hace años, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, donde ayudaba a los más necesitados.

Un año atrás, tras quedar eliminado del reality de cocina que se emite por Telefe, “Locomotora” había contado que a los cuatro comedores que ya tenía en Lomas de Zamora, y los otros diez que abastecía con mercadería, iba a sumar uno nuevo en Morón. “Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, relató en una entrevista con este diario.

"Roña" Castro habló sobre el ACV que sufrió su colega hace 10 días Alejandro Guyot