Mike Tyson, "a las trompadas" con las tenistas Serena Williams y Coco Gauff

Serena Williams y Mike Tyson, frente a frente en Boca Ratón, Florida Crédito: @MikeTyson

19 de diciembre de 2019 • 20:53

El ex campeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson volvió a ponerse los guantes, a los 53 años. Y enfrente, también en guardia, estuvieron dos tenistas mujeres en actividad, de generaciones opuestas: Serena Williams, de 38 años, y Cori "Coco" Gauff, de 15.

La primera de ellas, profesional desde 1995, sigue dando batalla en el circuito de la WTA, en el que cosechó 72 títulos y fue número 1 durante 309 semanas, incluyendo el récord de 186 consecutivas. La otra obtuvo este año su primer título fuera de los torneos de juveniles y es una revelación en pleno ascenso.

Ambas estadounidenses fueron, con diferencia de unas horas, a una sesión de entrenamientos que se llevó a cabo en Boca Ratón, Florida, y formó parte de un campus que ideó Patrick Mouratoglou, el entrenador de Serena.

En uno y otro casos, Tyson tomó el papel de entrenador y, luego de explicarles algunos movimientos básicos, se ubicó detrás de la bolsa y la sostuvo mientras ellas, voluntariosas y entusiasmadas, lanzaban golpes.

"No querría subir al ring con esta GOAT", escribió Tyson en Instagram, junto a un video. "GOAT" es la abreviatura de "Greatest of All Times", "la más grande de todos los tiempos". Enseguida, llegó la respuesta de la menor de las hermanas Williams: "La pretemporada se volvió real, real". Para ella, el comienzo de la actividad fuerte en las canchas llegará en las primeras semanas de enero.

La ganadora de 23 certámenes de Grand Slam mostró la fuerza que tiene en los puños. "Ella tiene mucha potencia", sostuvo Tyson, y a esa públicación en la red social respondió Hilary Swank, la actriz que interpretó a la boxeadora Maggie Fitzgerald en la película Million Dollar Baby. "¡Ojalá estuviera allí!", deseó.