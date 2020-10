La AFA, junto a la Liga Profesional, rescinde el contrato con Fox Sports, que tenía el 50% del fútbol premium. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Nespolo

16 de octubre de 2020

Los dirigentes de la Liga Profesional y de la AFA, encabezados por Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, resolvieron rescindir la mitad del contrato de los derechos de TV del torneo argentino que estaba en manos de Fox Sports Premium, una decisión que se vino gestando durante los últimos meses. Aducen irregularidades relacionadas con el cambio de dueño de la empresa, que desde 2019 pasó a ser controlada por Disney. Ahora, el convenio que rige las transmisiones del fútbol establece que AFA y Liga Profesional deben sentarse con TNT Sports y ver si tiene interés en quedarse con todo el fútbol codificado. Una formalidad, claro: las conversaciones, que ya arrancaron hace algunas semanas, continuarán en los próximos días, con pronóstico favorable.

La decisión de los directivos se dio este viernes luego de una reunión en la que estuvieron presentes los clubes del AMBA, y con los del interior en la plataforma Zoom. No estuvieron ni River ni Boca, según contaron quienes estuvieron en el encuentro, que duró más de una hora y en el que no todos estuvieron de acuerdo con resolver esta cuestión, tan sensible, apenas dos horas antes del sorteo del nuevo torneo.

El manejo de las transmisiones del fútbol argentino sufrirá cambios.

La tirantez con Fox Sports viene de largo. A fines de septiembre la AFA accionó. Mandó una carta documento al domicilio legal de la empresa y expuso sus críticas al manejo del "producto fútbol". En las oficinas de la calle Viamonte alegan que nunca fue respondida. Días más tarde, ESPN, también controlada por Disney, fue muy crítica con la gestión tanto de la AFA como de la Liga Profesional. Eso aceleró los tiempos.

La hoja de ruta a futuro habla de la posibilidad de que TNT Sports se quede con todo el contrato luego de hacer una oferta económica por la parte que tenía Fox Sports. Luego, tendrá que ser aprobada por la AFA y la Liga Profesional. Todo apunta a que si los dirigentes resolvieron hoy en cadena nacional salirse del contrato es porque no habrá problemas en ponerse de acuerdo con la cadena que hoy comparte las transmisiones: nadie rompe antes de tener asegurado el próximopaso. Otro indicio: en la gráfica de TNT Spports se vio hoy la leyenda "el canal del fútbol argentino".

A partir de la semana que viene habrá reuniones para definir si TNT Sports se queda con todo el contrato de la TV del fútbol de primera división. Fuente: LA NACION

En la AFA están convencidos de dos cosas. Por un lado, de que la decisión de hoy terminará en la Justicia porque Fox accionará en los tribunales para defender lo suyo. Por el otro, de que a la larga los clubes tendrán más dinero y que podrán combatir mejor los devastadores efectos de la pandemia del coronavirus en sus economías. El escenario, además, puede agregar un protagonista fundamental en los próximos días: el Gobierno. Hasta hoy, esperaba agazapado que se disolviera la sociedad entre Fox y TNT Sports. Los dirigentes hicieron ese trabajo.

Ahora tienen el camino despejado para pedirle a TNT Sports los tres partidos por fecha que querían. El único problema es la logística de las transmisiones. Pero los favorece un antecedente: en agosto de 2009 la AFA rescindió con Televisión Satelital Codificada (TSC) y firmó con el Gobierno días después. Las transmisiones se organizaron en tiempo récord. Cualquier parecido no es pura coincidencia.

