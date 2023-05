A qué hora juega Argentina vs. Guatemala, por el Mundial Sub 20 2023

escuchar

Este martes, desde las 18, la selección argentina y Guatemala se enfrentan en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del turco Halil Umut Meler, se disputa en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

El equipo dirigido por Javier Mascherano debutó en el certamen con un triunfo 2 a 1 ante Uzbekistán. En un duelo parejo, que comenzó perdiendo gracias al tanto de Makhmudjon Makhamadjonov a los 23′, luego de una grave desatención defensiva, el elenco local supo reponerse y derrotó al último campeón de Asia en el estadio Madre de Ciudades con goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni.

El conjunto caribeño, en tanto, no pudo ante Nueva Zelanda y fue derrotado por 1 a 0. Los comandados por Darren Bazeley se quedaron con los tres puntos en su debut en la Copa del Mundo juvenil gracias al gol de Norman Garbett, quien ingresó en el complemento y, tras el cambio de arquero por lesión en Guatemala (Jorge Moreno recibió un golpe en la cara y tuvo que ser reemplazado por Fausto Delgado) aprovechó para darle la victoria a su selección por la mínima diferencia.

Argentina vs. Guatemala: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 20 Argentina 2023.

Día : martes 23 de mayo.

: martes 23 de mayo. Hora : 18.

: 18. Estadio : Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía).

Argentina vs. Guatemala: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 18 y, al igual que todos los partidos que la selección argentina, se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Al término del primer encuentro, Mascherano dialogó con la prensa sobre la importancia de comenzar con un triunfo: “Sabíamos que era un rival difícil. Es el campeón de Asia. Es importante para la confianza (ganar) y para seguir creciendo. Por momentos hemos podido conseguir la línea de juego que queremos. Hay cosas por mejorar, pero hay muchos aspectos positivos, como por ejemplo haber dado vuelta el resultado”, afirmó.

Mascherano no se mostró muy conforme con el rendimiento durante el partido ante Uzbekistán FABIAN MARELLI

Por otro lado, el ambiente más bien ameno que predominó durante los primeros días del Mundial Sub 20 cambió a uno mucho más tenso, con sospechas y acusaciones cruzadas. El detonante llegó nada menos que de parte de Guatemala, que realizó una denuncia pública: un miembro del cuerpo técnico de Javier Mascherano habría espiado el armado táctico para el partido de este martes.

El primero en poner el “grito en el cielo” fue nada menos que el propio entrenador del conjunto centroamericano, Rafael Loredo. Ante medios locales y de su país, el mexicano fue categórico: “Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona me preocupó. En el momento en que había menos gente en el vestidor (vestuario) se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, parado ofensivo y defensivo. Todo lo grabó”, acusó.

“Pienso que la FIFA está muy preocupada por el fair play, pero esto no es juego limpio. Creo que se van a encargar de chequearlo. Hay fotos y es una persona acreditada, está totalmente identificada”, advirtió, aunque insistió que este suceso no define su experiencia en la Argentina: “Hubo alguien que hizo una fechoría que no deben hacer. Lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino”, cerró.

#VamosGuate | ¡NUNCA MENTIMOS: SE CONFIRMA EL ESPIONAJE QUE HA HECHO LA COMITIVA DE #Argentina A NUESTRA SELECCIÓN SUB20!



“#FIFA ESTÁ MUY PREOCUPADA POR EL FAIR PLAY. ESTO NO ES JUEGO LIMPIO. HAY FOTOS Y FUE UNA PERSONA QUE ESTÁ ACREDITADA”, explicó un molesto DT Rafael #Loredo! pic.twitter.com/9dZxVBudho — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) May 22, 2023

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 26.00 que se repagan por un triunfo de Guatemala. El empate, por su parte, cotiza cerca de 9.00.

La posible formación de la selección argentina

La Argentina, de no mediar inconvenientes o modificaciones de último momento, utilizará un 4-3-3 como esquema inicial, con los siguientes intérpretes: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Gino Infantino o Federico Redondo, Valentín Carboni; Matías Soulé, Brian Aguirre y Alejo Véliz.

LA NACION