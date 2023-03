A qué hora juega Argentina vs. River, por el amistoso de entrenamiento en Ezeiza

escuchar

La devoción por la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 es tal que si, probablemente, se pusieran a la venta entradas para ver el encuentro amistoso de entrenamiento con River, se agotarían en pocos minutos. Como “volaron” las del expendio para el primer partido de esta doble fecha FIFA, el de este jueves a la noche ante Panamá y las del próximo martes, para el encuentro con Curazao en Santiago del Estero. Sin embargo no. No se puede ver ese mano a mano de tinte inédito. No al menos de la manera convencional de ver un encuentro de fútbol en la Argentina.

La victoria en la noche de este jueves en el Monumental ante Panamá por 2 a 0 con goles de Thiago Almada y Lionel Messi, le puso la rúbrica a la primera presentación de la albiceleste como local después de ganar la Copa del Mundo, tras 36 años. Pero en ese contexto, el reto estrictamente deportivo fue una mera excusa: el público quería encontrarse en vivo con esos futbolistas y esos futbolistas querían encontrarse con ese público: era una noche de celebraciones. De hecho, los shows musicales coparon la escena, antes, durante y después del partido y los jugadores emularon momentos únicos de Qatar 2022, como por ejemplo, Lionel Messi legándoles la copa.

Los futbolistas campeones del mundo y sus familias en el campo de juego, celebrando el título Aníbal Greco - LA NACIÓN

La euforia por ver a este equipo crece enormemente, como el guiñó y la complicidad que se genera entre plantel y fanáticos (o no fanáticos). Hay empatía, amor. Por lo cual, hoy una sonrisa plena de Lionel Messi vale tanto como un golazo exquisito o un baile de Emiliano ‘Dibu’ Martínez se impregna del mismo éxtasis que cuando tapaba un penal en la Copa del Mundo. Esa es, la magia que genera alcanzar lo máximo en lo que se hace: la inmunidad es total. Entonces, consciente de ello, el DT Lionel Scaloni alineó ante Panamá este jueves a los mismos 11 que salieron a disputar la final del Mundial ante Francia el 18 de diciembre, en un tributo de ida y vuelta. E hizo ingresar a casi todos los que estuvieron en la gesta, era la prioridad.

Fiel a su estilo, Lionel Messi anotó un golazo y tomó el protagonismo del partido ante Panamá Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Este viernes, en tanto, desde las 17, la selección argentina enfrentará a River en una de las canchas que la AFA tiene en el predio de Ezeiza, y que oficiará de “amistoso”, pero solo de entrenamiento. En principio, se supone que no habrá ni TV ni streaming y que por lo tanto, las imágenes que se conozcan después serán del seno más íntimo. A Scaloni le servirá para darle rodaje a los que no jugaron ante Panamá, varios de ellos, futbolistas que no estuvieron en Qatar por distintas razones. Y a Martín Demichelis, para algo similar: el exdefensor de la selección nacional, quien asumió tras la salida de Marcelo Gallardo, necesita consolidar un plantel que le de solidez y variantes a su idea de juego.

El aporte de jugadores de River a la selección: la camaradería con la albiceleste es total @RiverPlate

El Millonario utilizará habituales titulares para jugar contra la albiceleste y luego viajará (con mayoría de suplentes y futbolistas de reserva) a Salta, donde este sábado enfrentará a Universidad de Chile un amistoso internacional para no aflojar el ritmo con este “parate” de fecha FIFA. Los jugadores de la selección, entre ellos Messi, que jugaron este jueves y no serían parte de este encuentro, estarán probablemente acompañando a sus compañeros a pocos metros.

Los jugadores de la Argentina para enfrentar a Curazao

Los que estuvieron en Qatar y otros que acompañaron el proceso hasta el final, están a disposición Aníbal Greco - LA NACIÓN

Lionel Scaloni tiene en la lista de jugadores para el amistoso vs. Curazao a 25 de los 26 futbolistas campeones en Qatar 2022. Están los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Paulo Dybala. Alejandro ‘Papu’ Gómez está lesionado y Sevilla no lo autorizó a viajar.

También son parte del combinado dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por lesión, pero estuvieron en el proceso como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa ya que se está haciendo un tratamiento en Europa de una dolencia actual y, por eso, no fue citado. El resto son Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -convocado posteriormente- y jóvenes promesas como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni. Alejandro Garnacho se lastimó en un partido de Manchester United contra Southampton y se quedó en Inglaterra.

El calendario de la Argentina, después de jugar vs. Curazao

La gente copó el Monumental de Núnez y hará lo mismo el martes ante Curazao en Santiago Lucas Mangi - LA NACIÓN

Para la fecha de junio de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) la selección argentina no tiene oponentes confirmados, pero se rumorea que será una gira por Asia y uno de los dos cotejos sería ante Bangladesh en agradecimiento al apoyo de los hinchas de ese país brindado durante Qatar 2022.

En el segundo semestre llegará la hora de la verdad para Lionel Messi y compañía con el arranque de las Eliminatorias. El debut será de local contra Ecuador y, luego, visitarán a Perú. En la tercera jornada la Argentina recibirá a Uruguay y un puñado de días después irá a Brasil a medirse con el local por primera vez tras el escandaloso juego de septiembre de 2021 que no terminó en porque a los 4 minutos del primer tiempo ingresaron funcionarios de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) a la cancha para impedir que siguieran jugando Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, los tres futbolistas procedentes de Inglaterra que debían cumplir con una cuarentena.

En la última ventana de encuentros del año, los dirigidos por Scaloni recibirán a Bolivia y visitarán a Paraguay. En el caso de los tres partidos como anfitrión, se desconoce qué estadio se utilizará aunque el de River Plate corre con ventaja por las recientes reformas que lo ubican como el más grande del territorio.

