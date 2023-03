A qué hora juega la selección argentina los amistosos ante Panamá y Curazao

escuchar

Uno de los detalles que más se demoró en conocer en torno a los amistosos que la selección argentina disputará ante Panamá y Curazao para festejar la obtención del Mundial Qatar 2022 fue el horario. La semana pasada la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los encuentros del jueves 23 de febrero en el estadio Monumental y del martes 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, respectivamente, se iban a disputar desde las 20.30. Sin embargo, ambos se retrasaron media hora y comenzarán a las 21.

La entidad que preside Claudio Tapia presentó los encuentros como la “fiesta de los campeones del mundo” y los catalogó como “el evento deportivo del año” en el país. La conducción estará a cargo del exarquero Sergio Goycochea y participarán “destacados de la escena urbana”, anunció. Además, habrá un show de luces, efectos visuales y fuegos de artificio en el marco de una celebración en la que se expondrá el trofeo que Lionel Messi levantó el 18 de diciembre pasado en el estadio Lusail de Doha.

Los partidos se transmitirán en vivo por TyC Sports y TV Pública, pantalla que se incorporó en las últimas horas por decisión del Gobierno nacional. En ese contexto, el duelo se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

La selección jugará por primera vez con tres estrellas en su camiseta, tras ganar Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

La agenda de la semana de la selección argentina

Lunes 20 de marzo

Llegan el resto de los jugadores al país y se concentran en el predio de Ezeiza.

17: Entrenamiento (en el predio de Ezeiza).

Martes 21 de marzo

15.30: Conferencia de prensa de Lionel Scaloni (en el predio de Ezeiza).

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni (en el predio de Ezeiza). 17: Entrenamiento (en el predio de Ezeiza).

Miércoles 22 de marzo

Entrenamiento vespertino en horario a confirmar (en el predio de Ezeiza).

Jueves 23 de marzo

21: Argentina vs. Panamá (en el estadio Monumental).

Viernes 24 de marzo

Entrenamiento vespertino en horario a confirmar (en el predio de Ezeiza).

Sábado 25 de marzo

Entrenamiento vespertino en horario a confirmar (en el predio de Ezeiza).

Domingo 26 de marzo

Día libre para el plantel.

Lionel Messi llegó este lunes al predio de la AFA en Ezeiza y fue recibido por Claudio Tapia Prensa AFA

La AFA no informó cómo continuará la agenda del combinado en la semana del amistoso vs. Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero el martes 28 de marzo. El equipo fue invitado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a participar del sorteo de la Copa Libertadores 2023 el lunes 27 en Luque, Paraguay, para ser homenajeado, pero es una incógnita si concurrirá.

Tras jugar contra el elenco caribeño, los jugadores quedarán desafectados de la selección argentina y regresarán a los países donde residen para reincorporarse a sus clubes. Casi todos volverán a Europa a excepción de Franco Armani -River Plate- y Thiago Almada, que milita en Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Los jugadores convocados por Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina, incluyó en la lista de convocados para esta doble fecha a los 26 futbolistas campeones en Qatar 2022 y este lunes el plantel realiza el primer entrenamiento. Están los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Paulo Dybala.

Cristian Romero es uno de los 25 campeones del mundo que estará en los amistosos picture alliance - picture alliance

Un caso particular es el de Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no viajó al país porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó a ser parte de “la fiesta de los campeones del mundo”. El mediocampista formado en Arsenal jugó por última vez en los octavos de final de la cita ecuménica contra Australia y sufrió una lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo por la que fue intervenido quirúrgicamente y todavía no regresó a las canchas.

También son parte del combinado para los primeros partidos de este año dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por diversas dolencias, pero estuvieron en el proceso previo como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa, quien se está haciendo un tratamiento en Europa de una lesión actual y, por eso, no fue citado. El resto son Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -llamado posteriormente a la salida de la lista- y jóvenes promesas como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni. Alejandro Garnacho se lastimó en el empate sin goles de Manchester United contra Southampton y quedó descartado para poder jugar alguno de los cotejos, por lo que tampoco viajó desde Inglaterra.

LA NACION