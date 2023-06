A qué hora juega River Plate vs. Defensa y Justicia, por el partido suspendido de la Liga Profesional

escuchar

River Plate completa este sábado su partido suspendido ante Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional (LPF), luego de la trágica muerte del hincha Pablo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori alta cuando transcurrían 25 minutos del primer tiempo. El partido se jugará desde las 21, en el estadio Más Monumental, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Fernando Rapallini. El tiempo restante se dividirá en dos segmentos de 32 minutos.

El encuentro se disputa este fin de semana para aprovechar que no habrá acción en la LPF, por la doble fecha FIFA. El Millonario viene de golear 4 a 1 a Banfield en condición de visitante con dos goles de Lucas Beltrán, uno de Pablo Solari y otro de Salomón Rondón (Milton Giménez anotó para el Taladro). El Halcón, en tanto, afrontará este martes su compromiso ante Belgrano, en Florencio Varela, por la jornada 20.

El equipo dirigido por Martín Demichelis llega con el objetivo de estirar su buena ventaja sobre Talleres de Córdoba, al que le lleva cuatro puntos, para así encaminarse cada vez más hacia una nueva estrella. Los varelenses, en tanto, buscan un triunfo (no ganan en el campeonato local desde hace cuatro partidos) que les permita afirmarse en el cuarto puesto del certamen y posicionarse así en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Pablo Solari busca la pelota ante la mirada de Alexis Soto, en el inicio del partido entre River y Defensa y Justicia Manuel Cortina - LA NACIÓN

La reconstrucción del fatídico accidente de Pablo Serrano

La caída de Pablo Serrano desde la tribuna Sívori alta se produjo cerca de los primeros 15 minutos de partido. En ese entonces, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se hizo presente en el lugar del hecho y constató de inmediato el fallecimiento del hombre de 53 años. Ante esto, cerca de los 25 minutos, con la triste e inesperada noticia confirmada, el árbitro Fernando Rapallini dio por suspendido el encuentro.

Dos horas después, la entidad millonaria y el Comité de Seguridad de la Ciudad emitieron un comunicado, en el que ampliaron lo sucedido. “El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde [por ese domingo] ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.”

El lamento y la sorpresa de los hinchas de River Plate, tras el fallecimiento de Pablo Serrano Manuel Cortina - LA NACIÓN

“La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado. Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes. Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba”, dictaba el enunciado. La causa sigue el curso de su investigación.

Posibles formaciones

En relación al posible once que presentará River, Demichelis estudia meter mano en la formación inicial, por lo que no sorprendería ver los ingresos de Paulo Díaz (por Robert Rojas, convocado por Paraguay en la doble fecha FIFA) y Milton Casco (en lugar de Elías Gómez) en la defensa. Además, Ignacio Fernández reemplazaría a Agustín Palavecino. El capitán Enzo Pérez, en tanto, se está recuperando de una sinovitis de rodilla, por lo que no sumaría minutos.

River Plate : Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco; Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino o Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán.

: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco; Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino o Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán. Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant’Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López; Gabriel Alanís, David Barbona, Gastón Togni y Nicolás Fernández.

