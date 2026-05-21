Al Hazem venció por 2-0 a Al Taawoun, por la Saudí Pro League

El partido se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Al-Hazm Club Stadium. El encuentro contó con el arbitraje de Faisal Sulaiman Al-Balawi, quien llevó las riendas de un duelo intenso entre ambos conjuntos.

El desenlace en la segunda parte

Tras una primera mitad sin goles y marcada por la rigidez táctica, donde el Al Hazem dispuso un 4-3-3 frente al 4-1-4-1 visitante, el marcador se abrió en la etapa complementaria. A los 78 minutos, Aboubacar Bah marcó el primer gol tras asistencia de Abdulaziz bin Sulaiman bin Mohammed Al Dhuwayhi. Poco después, a los 81 minutos, Oumarou Youssouf amplió la ventaja para sellar el 2-0 definitivo. Cabe destacar que a los 64 minutos, Al Hazem debió realizar una variante obligada por lesión, ingresando Miguel Carvalho por Abdulhadi Al Harajin.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de haber mantenido la posesión de la pelota en un 58%, Al Taawoun no logró vulnerar la valla rival. Por el contrario, el local fue mucho más incisivo al atacar, registrando un total de 20 tiros contra 17 del visitante. La puntería fue un factor determinante, ya que Al Hazem logró acertar 8 remates al arco frente a los escasos 3 de su oponente, además de haber generado una mayor cantidad de peligro mediante el balón parado con 9 corners a favor.

Disciplina y movimientos finales

El juego físico estuvo presente a lo largo de todo el compromiso, derivando en diversas amonestaciones. Por el lado del local, vieron la amarilla Oumarou Youssouf y Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, mientras que en la visita fueron amonestados Flávio Medeiros da Silva y Andrei Girotto en tiempo de descuento. Hacia el final del encuentro, ambos entrenadores agotaron sus variantes en busca de modificar el destino de un partido que finalmente quedó en manos del equipo anfitrión.