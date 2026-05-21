Al Hilal perdió por 0-1 ante Al Fayha por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Al Majma’a Sport City Stadium, bajo la atenta mirada del árbitro Ivan Kruzliak. En un compromiso que se resolvió rápidamente, Al Hilal logró imponerse como visitante ante Al Fayha. A los 4 minutos, Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Sergej, Milinkovic-Savic.

Diferencias tácticas en el campo

Ambos equipos presentaron estructuras tácticas contrastantes: el local Al Fayha optó por un 4-3-3, mientras que la visita, Al Hilal, se plantó con un 3-5-2. En la segunda mitad, el desarrollo se vio interrumpido por numerosas sustituciones. Por el lado del dueño de casa, el entrenador realizó múltiples cambios tácticos a los 65 y 81 minutos buscando el empate. En tanto, Al Hilal movió su banco de suplentes a los 69, 83 y 88 minutos, destacándose el ingreso de figuras como Salem bin Mohammed bin Shafi, Al Dawsari para sellar el resultado.

Disciplina y tensión en el tramo final

El partido ganó en fricción hacia el cierre, forzando la intervención arbitral. David, Remeseiro Salgueiro vio la tarjeta amarilla a los 70 minutos por protestar, seguido poco después por Makhir bin Saleh bin Makhir, Al Rashidi, quien fue amonestado a los 73 minutos debido a una infracción. A pesar de la presión ejercida por el conjunto local en los minutos finales, la visita supo administrar la ventaja mínima obtenida en el inicio.

Análisis estadístico del encuentro

En el balance global, Al Hilal dominó la posesión con un 53,7% frente al 46,3% de Al Fayha. La superioridad ofensiva del ganador también se reflejó en las estadísticas: el equipo visitante registró un total de 10 tiros, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que el local solo contabilizó 5 disparos en total. En cuanto a la generación de peligro desde el banderín, Al Hilal forzó 5 corners contra los 3 obtenidos por el equipo local.