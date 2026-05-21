Al Ittihad perdió por 1-5 ante Al Qadsiah por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, con el arbitraje de Sergei Ivanov. En una tarde marcada por la superioridad del equipo visitante, Al Qadsiah dominó el trámite de principio a fin frente a un Al Ittihad que nunca logró acomodarse al ritmo propuesto por su rival.

Una exhibición ofensiva liderada por Julián Quiñones

La cuenta se abrió rápidamente: a los 2 minutos, Musab bin Fahad bin Zaid, Al Juwayr marcó el primer gol tras asistencia de Nahitan, Nández. Posteriormente, el protagonismo fue absoluto para Julián, Quiñones, quien anotó por duplicado a los 37 minutos (incluyendo un penal), en ambas ocasiones asistido por Nahitan, Nández. El cuarto tanto llegó a los 55 minutos a través de Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat, asistido por Christopher, Bonsu Baah, mientras que Julián, Quiñones cerró su cuenta personal a los 64 minutos, nuevamente con pase gol de Nández. El único descuento del local llegó a los 42 minutos mediante un penal ejecutado por Youssef, En-Nesyri. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos, con un 3-4-2-1 para Al Ittihad y un 3-1-4-2 para el vencedor.

Estadísticas que explican la diferencia

El dominio de Al Qadsiah se reflejó claramente en las cifras finales del juego:

Posesión de balón: Al Ittihad 35% frente al 65% de Al Qadsiah .

35% frente al 65% de . Tiros al arco: Los visitantes acumularon 20 disparos totales, con 6 a puerta, contra 13 y 3 del local.

Gestión de esquinas: Al Qadsiah forzó 10 corners, duplicando los 5 obtenidos por Al Ittihad.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido estuvo marcado por una alta intensidad que derivó en varias amonestaciones, destacándose las tarjetas amarillas para Mario, Mitaj, Abdulrahman bin Ali bin Hassan, Al Obud y Mohammed bin Ahmed bin Ibrahim, Fallatah en el local, mientras que Julián, Quiñones fue amonestado en la visita. Ante el resultado adverso, Al Ittihad realizó múltiples variantes buscando reacción, destacando el ingreso de Saleh bin Khalid bin Mohammed, Al Shehri, aunque el rumbo del partido ya estaba sentenciado por la contundencia de Al Qadsiah, que gestionó sus cambios sobre el final para sellar el 5-1 definitivo.