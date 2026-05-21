Al Kholood empató 0-0 con Al Fateh por la Saudí Pro League

El enfrentamiento entre Al Kholood y Al Fateh se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el King Abdullah Sport City Stadium. El partido fue controlado por el árbitro Ali Mudawi Al Qahtani, en una tarde donde la paridad fue la protagonista absoluta de principio a fin.

Duelo táctico sin emociones

El encuentro planteó un desafío estratégico desde los esquemas iniciales: mientras el conjunto local, Al Kholood, apostó por un 4-2-3-1, la visita, Al Fateh, se presentó con un 3-5-2. A pesar de los intentos, el marcador nunca se movió, reflejando la solidez defensiva de ambos lados. En el aspecto disciplinario, la única amonestación relevante fue para Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed, Al Abdulwahed (Al Fateh) a los 84 minutos por una falta cometida.

Movimientos desde el banco

Ambos directores técnicos buscaron quebrar la igualdad mediante sustituciones estratégicas. Al Kholood realizó varios cambios, destacándose el ingreso de Hatan bin Sultan bin Ahmed, Bahbri por Mohammed bin Hussain bin Soua'an, Samili a los 79 minutos tras una lesión, buscando más peso ofensivo. Por su parte, Al Fateh renovó gran parte de su estructura en el segundo tiempo, incluyendo la salida de Sofiane, Bendebka en los instantes finales para intentar asegurar el resultado.

Estadísticas del encuentro

El análisis estadístico posterior refleja la intención ofensiva que intentó imponer el dueño de casa, aunque sin efectividad: