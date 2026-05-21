Al Kholood empató 0-0 con Al Fateh por la Saudí Pro League

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 34 del campeonato de primera división de la Saudí Pro League; los detalles que hay que saber
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El enfrentamiento entre Al Kholood y Al Fateh se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el King Abdullah Sport City Stadium. El partido fue controlado por el árbitro Ali Mudawi Al Qahtani, en una tarde donde la paridad fue la protagonista absoluta de principio a fin.
Duelo táctico sin emociones
El encuentro planteó un desafío estratégico desde los esquemas iniciales: mientras el conjunto local, Al Kholood, apostó por un 4-2-3-1, la visita, Al Fateh, se presentó con un 3-5-2. A pesar de los intentos, el marcador nunca se movió, reflejando la solidez defensiva de ambos lados. En el aspecto disciplinario, la única amonestación relevante fue para Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed, Al Abdulwahed (Al Fateh) a los 84 minutos por una falta cometida.
Movimientos desde el banco
Ambos directores técnicos buscaron quebrar la igualdad mediante sustituciones estratégicas. Al Kholood realizó varios cambios, destacándose el ingreso de Hatan bin Sultan bin Ahmed, Bahbri por Mohammed bin Hussain bin Soua'an, Samili a los 79 minutos tras una lesión, buscando más peso ofensivo. Por su parte, Al Fateh renovó gran parte de su estructura en el segundo tiempo, incluyendo la salida de Sofiane, Bendebka en los instantes finales para intentar asegurar el resultado.
Estadísticas del encuentro
El análisis estadístico posterior refleja la intención ofensiva que intentó imponer el dueño de casa, aunque sin efectividad:
- Al Kholood dominó la posesión con un 54,9% contra el 45,1% de Al Fateh.
- El local registró 13 tiros en total, de los cuales 6 fueron a puerta, frente a los 6 remates totales de la visita.
- En cuanto a la pelota parada, Al Kholood ejecutó 7 corners contra 3 del equipo visitante.
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