Al Nassr venció por 4-1 a Damac por la Saudí Pro League

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Al Nassr se impuso con autoridad en la jornada 34 del certamen de primera división de la Saudí Pro League; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Al-Awwal Park, con el arbitraje de Khalid Saleh Al Turais. En una jornada marcada por la superioridad ofensiva del local, el Al Nassr selló una victoria contundente frente al Damac.
El desarrollo del encuentro
Ambos equipos saltaron al campo con propuestas distintas: el local utilizó un 4-4-1-1 frente a un Damac que se cerró con un 5-4-1. A los 34 minutos, Sadio Mané marcó el primer gol tras asistencia de João Félix Sequeira. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Kingsley Coman amplió la ventaja tras asistencia de Abdullah Al Khaibari. El descuento de la visita llegó a los 58 minutos, cuando Morlaye Sylla convirtió un penal. Sin embargo, Cristiano Ronaldo sentenció el triunfo con un doblete a los 63 y 81 minutos.
Dominio y control estadístico
La superioridad de Al Nassr se reflejó claramente en las estadísticas. El conjunto local mantuvo una posesión del 62,2%, frente al 37,8% del Damac. Además, el dueño de casa fue mucho más incisivo al atacar:
- El Al Nassr registró 14 tiros totales, de los cuales 9 fueron a puerta.
- El Damac apenas logró conectar 3 remates en total, con solo 1 disparo al arco.
- En la estadística de corners, el local dominó con 6 ejecuciones contra 2 de la visita.
Disciplina y movimientos tácticos
El partido fue friccionado, lo que derivó en varias amonestaciones, destacándose las tarjetas amarillas para Cristiano Ronaldo y Sadio Mané por el lado del local, mientras que en la visita fueron amonestados Sanousi Al Hawsawi, Dhari Al Anazi, Jamal Harkass y Tariq Mohammed. Hacia el final del encuentro, ambos entrenadores movieron el banco para refrescar piezas; el Al Nassr realizó múltiples sustituciones tácticas a los 85, 87 y 92 minutos, mientras que el Damac buscó respuestas con cambios profundos a los 61, 81 y 85 minutos, aunque sin lograr alterar el resultado definitivo de 4-1.
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