Al Riyadh venció por 1-0 a Al Okhdood por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Prince Faisal bin Fahd Stadium, bajo el arbitraje de Abdulsamad Ali Bakri. En un inicio frenético, a los 5 minutos, António José, Pinheiro de Carvalho marcó el 1-0 para Al Riyadh tras una asistencia de Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh, Hazazi, resultado que terminaría siendo definitivo para sellar el triunfo local.

Desarrollo táctico y cambios clave

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, con Al Riyadh apostando por un 4-3-3 frente al 4-2-3-1 de Al Okhdood. A pesar de la ventaja temprana, el local tuvo que realizar ajustes obligados, como a los 61 minutos, cuando Al Riyadh movió el banco por la lesión de Ahmed Mohammed, Al Siyahi, quien fue reemplazado por Mohammed bin Naif bin Abdullah Al Hiri, Al Khaibari. Por su parte, la visita intentó revertir la situación con múltiples modificaciones tácticas tras el descanso, incluyendo el ingreso de Saleh bin Yahya bin Askar Dallabah, Al Abbas y Mohammed Abdullah, Al Qahtani, aunque sin éxito en el marcador.

Análisis de las estadísticas

El desarrollo del partido mostró una clara disparidad en la generación de peligro ofensivo. A pesar de tener apenas un 42,3% de posesión, Al Riyadh fue mucho más vertical y agresivo, acumulando 16 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, además de forzar 11 corners. En contraste, Al Okhdood dominó la tenencia de la pelota con un 57,7%, pero careció de profundidad, logrando apenas 4 remates totales y uno solo entre los tres palos durante todo el encuentro.

Disciplina y cierre del encuentro

El rigor del compromiso se reflejó en el manejo de las tarjetas por parte del árbitro Abdulsamad Ali Bakri, quien debió sancionar con amarillas a Leandro Miguel, Curto Antunes y Victor, Lekhal por el lado de Al Riyadh. Por parte de la visita, fueron amonestados Hussain Hassan Mushaib, Al Zabdani y Ghassan, bin Aser Abdulfatah Hawsawi en la segunda mitad. Tras la insistencia sin éxito del equipo visitante y un tramo final donde los locales gestionaron los tiempos con cambios tácticos, el marcador se mantuvo inalterable, confirmando la victoria mínima del equipo local.