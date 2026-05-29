América de Cali y Macará empataron 0-0 por la Copa Sudamericana 2026

América de Cali y Macará empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Pascual Guerrero, en una nueva jornada de la copa. "

Con este resultado, América de Cali suma 9 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Macará tiene 10 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.